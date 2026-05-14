Tạm giữ hình sự người đàn ông 60 tuổi xâm hại bé gái 6 tuổi ở Quảng Ninh 14/05/2026 21:49

(PLO)- Phạm Văn Chính thừa nhận sau khi uống rượu say, có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu H.A.

Ngày 14-5, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Chính (60 tuổi, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình, hiện đang ở phường Việt Hưng, Quảng Ninh) để điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với ông Phạm Văn Chính. Ảnh: CAQN

Trước đó, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận đơn trình báo của chị H.N (trú tại phường Tuần Châu) về việc con gái chị là cháu H.A (6 tuổi) bị Phạm Văn Chính xâm hại tình dục.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an phường Việt Hưng nhanh chóng xác minh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và triệu tập đấu tranh với ông Phạm Văn Chính để làm rõ vụ việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Phạm Văn Chính đã thừa nhận sau khi uống rượu say, có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A đã có hành vi dùng tay xâm hại tình dục đối với cháu H.A.