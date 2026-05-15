Công an TP.HCM tìm thân nhân của thi thể người đàn ông xăm hình samurai 15/05/2026 10:14

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm thân nhân thi thể nam giới khoảng 35 tuổi, có nhiều hình xăm samurai, hoa mẫu đơn, rồng trên cơ thể, được phát hiện tại rạch Hiệp Ân.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu vực rạch Hiệp Ân.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 ngày 14-5, Trạm CSGT đường thủy Cây Khô thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM tuần tra trên tuyến rạch Hiệp Ân (đoạn cặp bờ kè khu dân cư Thanh Niên, ấp 99, xã Nhà Bè) thì phát hiện một tử thi nam đang trôi trong tư thế nằm úp mặt xuống nước.

Hình xăm trên chân của người đàn ông. Ảnh: CA

Ngay sau đó, vụ việc được báo cho Công an xã Nhà Bè và các đơn vị nghiệp vụ liên quan. Công an xã Nhà Bè đã phối hợp với Phòng PC01, PC09 Công an TP.HCM và VKSND Khu vực 6 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Qua kiểm tra, nạn nhân khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1m65, dáng người trung bình, tóc ngắn đen thẳng. Tại thời điểm phát hiện, người này mặc quần thun ngắn màu đen. Đáng chú ý, trên hai tay, hai chân và lưng nạn nhân có hình xăm (hình samurai, rồng và hoa mẫu đơn).

Khu vực phát hiện thi thể. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm nêu trên, vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01, Đội 3 - Tổ Nhà Bè).

Địa chỉ liên hệ số 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè, TP.HCM, điện thoại: 0963.230.988 gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn để phối hợp giải quyết.