Khởi tố người phụ nữ nhận tiền 'chạy' giấy tờ đất đai 14/05/2026 16:42

(PLO)- Đối tượng Lê Thị Thảo ở Thanh Hóa “nổ” với nhiều người có khả năng “chạy” thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư mua bán bất động sản vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam.

Chiều 14-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Lê Thị Thảo (51 tuổi), ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2022, nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu cần giải quyết các giấy tờ về đất đai, Lê Thị Thảo “nổ” với nhiều người có khả năng “chạy” thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư mua bán bất động sản…

Để tạo niềm tin cho khách hàng, trong một số vụ việc, Lê Thị Thảo còn dựng lên người trung gian để ký nhận giấy cọc và các thủ tục, cam kết mua bán bất động sản.

Thậm chí sử dụng thông tin cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch tại mặt bằng khu dân cư Bắc Sơn 2, phường An Hưng cũ nay là phường Hạc Thành để nhận tiền đặt cọc của nhiều người khác nhau thông qua các hợp đồng viết tay.

Đối tượng Lê Thị Thảo. Ảnh: CATH cung cấp

Tin tưởng vào lời giới thiệu và các thông tin mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho đối tượng để "lo việc". Tuy nhiên, Thảo đã không thực hiện được như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ cho “khách hàng”.

Kết quả điều tra, bước đầu xác định, Lê Thị Thảo đã “lừa” của 3 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đang tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan, bảo đảm xử lý triệt để tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thảo đối với nội dung tố giác của những công dân khác.