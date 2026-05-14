Vụ nước giếng đổi màu tím ở Thanh Hóa: Phạt công ty hơn 1,5 tỉ đồng, tước giấy phép 4-5 tháng 14/05/2026 12:19

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH BOB Hà Nội, với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng...

Sáng 14-5, thông tin từ Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, cho biết Giám đốc Sở này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH BOB Hà Nội, Chi nhánh 1 có địa chỉ ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa với 8 hành vi vi phạm môi trường.

Tổng số tiền bị xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH BOB Hà Nội là 1,547 tỷ đồng.

Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ 8 hành vi vi phạm môi trường của Công ty TNHH BOB Hà Nội. Cụ thể:

Một là không có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho mỗi lần chuyển giao theo quy định vào các năm 2024 và 2025.

Hai là không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý phù hợp, phương án vận chuyển, xử lý khả thi.

Nước đổi màu, bốc mùi hôi, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng bị đảo lộn. Clip: ĐẶNG TRUNG

Ba là không báo cáo cơ quan cấp giấy phép môi trường để được xem xét, giải quyết trong trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy định. Cải tạo thành bể điều hòa hình trụ, thể tích khoảng bể điều hòa giảm từ 3.000m³ xuống còn 1.500m³), lấp hồ sự cố nước thải để xây dựng nhà xưởng.

Bốn là thực hiện không đúng, hoặc không đầy đủ một trong các nội dung của Giấy phép môi trường về lắp đặt đường xả nước thải không đúng giấy phép môi trường, không có đồng hồ đo lưu lượng xả thải…

Năm là xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường xả thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Do vậy khi nước thải trong bể điều hoà và hố ga dâng lên đến vị trí này sẽ theo cơ chế chảy tràn chảy vào rãnh thu gom nước mặt, từ đó chảy về một ao đất đào ở phía Đông của hệ thống xử lý nước thải.

Sáu là pha loãng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Kiểm tra xác định 5/6 đường ống xả được kết nối với các giếng khoan, nước chảy vào bể là nước được khai thác từ giếng khoan, sau khi sử dụng một phần cho tưới cây, một phần cho sinh hoạt, phần còn lại chảy vào bể khử trùng trước khi thải ra môi trường để tạo cảm giác nước thải sau xử lý sạch hơn.

Bảy là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80m³ đến 100m³/ngày đêm...

Tám là, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần...

Ngoài việc bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng về các hành vi nêu trên, Công ty TNHH BOB Hà Nội còn bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 4-5 tháng để khắc phục vi phạm.

Nhà máy giặt là của Công ty TNHH BOB Hà Nội bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sở NN&MT yêu cầu Công ty BOB phá dỡ rãnh thu gom nước mặt (nước mưa chảy tràn) thông với hố ga thu gom nước thải từ xưởng giặt là, trước khi nước thải được dẫn vào bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Cải tạo, xây lại hố ga thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải từ xưởng giặt là được dẫn qua hố ga về bể điều hòa, không để thẩm thấu hoặc chảy tràn ra rãnh thu gom nước mưa.

Hoàn trả mặt bằng khu đất đã đào thành ao chứa nước thải chưa qua xử lý trước khi bơm lên trạm xử lý nước thải tập trung, phá dỡ toàn bộ công trình, đường ống dẫn nước giếng khoan dùng để pha loãng nước thải tại bể khử trùng của hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi trường.

Trước đó, PLO có nhiều bài phản ánh, nhiều người dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa phản ánh về việc nguồn nước giếng bất ngờ chuyển sang màu tím, kèm mùi hôi nồng nặc. Việc nước sinh hoạt đổi màu kéo dài, khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung bị đảo lộn.

Không chỉ nước giếng mà dòng suối Bãi Rơn chảy qua thôn cũng xuất hiện tình trạng đổi màu tương tự. Theo ghi nhận của PLO, có khoảng 26 hộ dân bị ảnh hưởng do nước đổi màu và cũng đã được khuyến cáo tạm thời không sử dụng nguồn nước giếng và nước suối.

Bà Dương Thị Dung (51 tuổi), ngụ ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng nói nguồn nước đổi màu tím, khiến người dân địa phương lo lắng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngày 21-4, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết xã đã ban hành văn bản tạm dừng hoạt động cơ sở gây ô nhiễm môi trường để rà soát, cải tạo toàn bộ hệ thống thu gom nước thải, các công trình, công đoạn xử lý nước thải, đồng thời khắc khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường. Ngay sau đó, Bộ Công an cũng vào cuộc làm rõ vụ nước giếng đổi màu.