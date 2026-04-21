Vụ nước giếng đổi màu tím ở Thanh Hóa: Tạm dừng hoạt động nhà máy giặt là 21/04/2026 09:51

(PLO)- Chính quyền xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động đối với Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng của Công ty TNHH BOB Hà Nội vì gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 21-4, trao đổi với PV, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết xã đã ban hành văn bản tạm dừng hoạt động cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội tạm dừng ngay hoạt động giặt là tại Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng để rà soát, cải tạo toàn bộ hệ thống thu gom nước thải, các công trình, công đoạn xử lý nước thải, đồng thời khắc khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường.

Nhà máy giặt là của Công ty TNHH BOB Hà Nội bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục ô nhiễm môi trường. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phối hợp với UBND xã Thạch Quảng, các hộ dân thôn Quảng Trung có nguồn nước máy có màu, mùi lạ đảm bảo cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng cho đến khi nước giếng khoan của các hộ dân trở lại như bình thường.

"Nhà máy bị yêu cầu tạm dừng hoạt động đến khi khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường xong, báo cáo Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa và UBND xã để được khảo sát, đánh giá trước khi tiếp tục thực hiện hoạt động giặt là", ông Dương thông tin.

Hình ảnh nước đổi màu tím, có mùi hôi tanh khiến nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung, xã Quảng Thạch không thể sử dụng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó, như PLO đưa tin, nhiều người dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa phản ánh về việc nguồn nước giếng bất ngờ chuyển sang màu tím, kèm mùi hôi nồng nặc. Việc nước sinh hoạt đổi màu kéo dài, khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung bị đảo lộn.

Theo nhiều người dân địa phương, không chỉ nước giếng mà dòng suối Bãi Rơn chảy qua thôn cũng xuất hiện tình trạng đổi màu tương tự. Theo ghi nhận của PLO, có khoảng 26 hộ dân bị ảnh hưởng do nước đổi màu và cũng đã được khuyến cáo tạm thời không sử dụng nguồn nước giếng và nước suối.

Bà Dương Thị Dung (51 tuổi), ngụ ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng nói nguồn nước đổi màu tím, khiến người dân địa phương lo lắng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng xác định nước ô nhiễm liên quan đến sự cố xả thải từ công ty nêu trên và công ty này đã thừa nhận sai sót, hỗ trợ trước mắt mỗi hộ 20 bình nước sạch và triển khai kéo đường ống cấp nước tạm thời.