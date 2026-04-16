Thanh Hóa: Nhiều hộ dân phản ánh nước sinh hoạt đổi màu tím, bốc mùi hôi tanh 16/04/2026 16:38

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến sự cố xả thải từ một công ty trên địa bàn...

Theo phản ánh của nhiều người dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, nhiều ngày qua, nguồn nước giếng bất ngờ chuyển sang màu tím, kèm mùi hôi nồng nặc.

Việc nước sinh hoạt đổi màu kéo dài, khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung bị đảo lộn.

Nước đổi màu, bốc mùi hôi, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung, Thạch Quảng bị đảo lộn. Clip: ĐẶNG TRUNG

Cuộc sống người dân bị đảo lộn

Trao đổi với PV, bà Dương Thị Dung (51 tuổi), ngụ ở thôn Quảng Trung, cho biết nhiều ngày qua, gia đình bơm nước sinh hoạt từ giếng khoan liên tục phát hiện màu nước đã chuyển màu tím, kèm mùi hôi tanh.

Vừa bơm nước dưới giếng khoan lên, bà Dương và người dân dùng để nấu ăn, tắm giặt sinh hoạt nhưng nay nước đổi màu không dám sử dụng.

Bà Dương Thị Dung (51 tuổi), ngụ ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng nói nguồn nước đổi màu tím, khiến người dân địa phương lo lắng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Thấy cảnh nước đổi màu, người dân ai cũng lo lắng sức khỏe, còn nguyên nhân nước đổi màu có mùi hôi tanh vẫn đợi cơ quan chức năng trả lời. Trong khi chờ cơ quan chức năng, nhiều người dân đang loay hoay tìm nguồn nước thay thế”, bà Dương chia sẻ.

Bà Bùi Thị Huệ mong mỏi chính quyền và các ngành chức năng sớm làm rõ nguyên nhân nước đổi màu và sớm có biện pháp xử lý dứt điểm.

Bà Huệ cũng cho biết sống tại địa phương mấy chục năm qua nhưng chưa bao giờ thấy nguồn nước ô nhiễm như hiện nay, khiến nhiều hộ dân lo ngại về sức khỏe.

Bà Dương chia sẻ dòng suối Bãi Rơn, xã Thạch Quảng trước đây chỉ tháng 10 mới có nước thì vài năm trở lại đây nước suối không bao giờ cạn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo nhiều người dân địa phương, không chỉ nước giếng mà dòng suối Bãi Rơn chảy qua thôn cũng xuất hiện tình trạng đổi màu tương tự.

Hiện chính quyền địa phương đã kiểm tra thực địa, lấy mẫu nước để phân tích và trong thời gian chờ kết quả, nhiều hộ dân phải mua nước đóng bình để duy trì sinh hoạt.

Hình ảnh dòng suối Bãi Rơn đóng váng, đục ngầu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lấy mẫu nước làm rõ nguyên nhân

Nói về nguyên nhân nước đổi màu tại địa phương, ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết đã tiếp nhận phản ánh của người dân vào sáng ngày 15-4.

Hiện xã đã cử bộ phận chuyên môn phối hợp với công an kiểm tra, xác minh hiện tượng, đồng thời báo cáo và phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa để lấy mẫu nước, làm rõ nguyên nhân nước đổi màu.

Một hộ dân ở thôn Quảng Trung dùng nước lọc thay thế nước giếng đổi màu, bốc mùi hôi thối. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, hiện có khoảng 26 hộ dân bị ảnh hưởng do nước đổi màu và cũng đã được khuyến cáo tạm thời không sử dụng nguồn nước giếng và nước suối.

Hình ảnh nước giếng bơm lên có màu tím. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng xác định có thể liên quan đến sự cố xả thải từ một công ty trên địa bàn và công ty này đã thừa nhận sai sót, hỗ trợ trước mắt mỗi hộ 20 bình nước sạch và triển khai kéo đường ống cấp nước tạm thời.

Hiện chính quyền xã Thạch Quảng và cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước làm rõ nguyên nhân ô nhiễm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo UBND xã Thạch Quảng, hiện địa phương đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiếp tục làm rõ mức độ ô nhiễm, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục, không để tái diễn sự cố, đảm bảo an toàn môi trường và đời sống người dân.