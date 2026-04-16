Tân Bí thư Thanh Hóa: Không để xảy ra tình trạng 'hiểu sai, làm khác, vận dụng tùy tiện' 16/04/2026 14:06

(PLO)- Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2026, tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố, giữ vững và phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và kiên quyết không để xảy ra tình trạng “hiểu sai, làm khác, vận dụng tùy tiện”.

Thu ngân sách gần 16.000 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ

Ngày 16-4, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2026 của địa phương ước đạt 9,14%, đứng thứ 12 cả nước.

Theo đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ ước đạt 62.915 tỉ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 2,85 triệu lượt, với doanh thu du lịch ước đạt 3.124 tỉ đồng và doanh thu vận tải ước đạt 6.538 tỉ đồng…

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt 15.902 tỉ đồng, tăng 22,7% và bằng 30,8% dự toán, trong khi đó chi ngân sách nhà nước quý I ước đạt 11.527,4 tỉ đồng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2026 của Thanh Hóa ước đạt 9,14%, đứng thứ 12 cả nước.

Tổng vốn đầu tư thực hiện tại địa phương này là khoảng 30.780 tỉ đồng, thu hút được 29 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó 4 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư khoảng 9.410 tỉ đồng và 84,8 triệu USD.

Đáng chú ý, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, trao quyết định chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ cho 42 dự án, với tổng vốn đầu tư 102.535 tỉ đồng.

Hiện Thanh Hóa đã hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn; đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa.

Tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” về đất đai, thủ tục đầu tư

Tại hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II của tỉnh Thanh Hóa vừa diễn ra chiều 15-4, nhiều ý kiến các đại biểu đề nghị tỉnh cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, linh hoạt hơn trong thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: MH

Các ý kiến tiếp tục đề nghị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chú trọng công tác cán bộ, nhất là đánh giá đúng, sử dụng đúng người, đúng việc, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh đã làm rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm của Thanh Hóa như quy hoạch, xây dựng và làm sạch dữ liệu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án về đất đai, giải phóng mặt bằng…

Theo đó, xử lý các tồn đọng và thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, xác định giá đất cụ thể cho các dự án đầu tư trên địa bàn, đảm bảo vật liệu xây dựng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các cấp, các ngành và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Từ “phân bổ nguồn lực” sang “kiến tạo, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực”

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị giữ vững mối quan hệ công tác cởi mở, thẳng thắn, phản ánh trung thực khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tháo gỡ.

Ông Thái nhấn mạnh, các sở ngành, địa phương đơn vị cần phải bảo đảm sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về nhận thức và hành động, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “hiểu sai, làm khác, vận dụng tùy tiện”.

Tiếp tục đổi mới căn bản tư duy phát triển từ “phân bổ nguồn lực” sang “kiến tạo, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực”. Phát huy tối đa nội lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH

Tiếp tục khắc phục triệt để tư duy cục bộ địa phương, cục bộ ngành, mọi quyết sách phải đặt trong tổng thể chung, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khả thi và mang lại hiệu quả lâu dài.

Tập trung giải phóng sức sản xuất, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực sự trở thành chủ thể của phát triển.

Hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, coi trọng nâng cao năng lực thực thi của cấp cơ sở, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tân Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Thanh Hóa sẽ đạt được thành tựu to lớn trong thời gian tới.