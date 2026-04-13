Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định, phân công Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Trước đó, chiều 8-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Lê Đức Thái giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Lê Đức Thái
Ngày sinh: 30-04-1967
Quê quán: tỉnh Quảng Ninh
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quân sự
Lý luận chính trị: Cao cấp
Quá trình công tác
Từ năm 1987-2011: Đội trưởng Vũ trang, Phó Đồn trưởng, Đồn trưởng tại các đồn Biên phòng và một số vị trí công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh
Từ 2011–2014: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh
Từ tháng 6-2014 đến tháng 6-2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Biên phòng tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh
Từ tháng 7-2017 đến tháng 7-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Từ tháng 8-2019 đến tháng 6-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.
Từ tháng 7-2020 đến tháng 8-2020: Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Từ tháng 9-2020 đến 12-2020: Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Từ tháng 1-2021 đến tháng 10-2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Tháng 11-2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng (11-2025), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngày 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Lê Đức Thái Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
Tháng 3-2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngày 13-4: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.