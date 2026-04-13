Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 13/04/2026 17:21

(PLO)- Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 13-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định, phân công Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái. Ảnh: ĐT



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái. Ảnh: ĐT

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐT

Trước đó, chiều 8-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Lê Đức Thái giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI. Ảnh: QH