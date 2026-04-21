Bộ Công an vào cuộc vụ nước giếng đổi màu ở Thanh Hóa 21/04/2026 10:58

(PLO)- Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã vào cuộc xác minh, kiểm tra nguồn nước ở khu vực khe suối và nước giếng nhà dân đổi sang màu tím ở Thanh Hóa.

Sáng 21-4, thông tin từ UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh, lấy mẫu nước thuộc khu vực khe suối Dòng Sông.

Nước đổi màu, khiến cuộc sống hàng chục hộ dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng bị đảo lộn. Clip: ĐẶNG TRUNG

C05 Bộ Công an tiến hành lấy mẫu nước giếng khoan đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối suốt nhiều ngày qua khiến cuộc sống của người dân đảo lộn, thiếu nước sinh hoạt.

Trước đó, vào chiều 20-4, lực lượng công an đã tới khu vực nhà máy của Công ty TNHH BOB Hà Nội (có địa chỉ tại thôn Quảng Trung) kiểm tra, lấy mẫu nước ở khu vực xả thải ra môi trường để phân tích nhằm làm rõ mức độ ô nhiễm.

Người dân phản ánh khe suối Dòng Sông bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hiện C05 và Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra, thời gian làm việc trong khoảng 10 ngày.

Cũng trong sáng 21-4, chính quyền xã Thạch Quảng cho biết đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động đối với Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng của Công ty TNHH BOB Hà Nội.

Như PLO đã đưa tin, nhiều người dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa phản ánh về việc nguồn nước giếng bất ngờ chuyển sang màu tím, kèm mùi hôi nồng nặc. Việc nước sinh hoạt đổi màu kéo dài, khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung bị đảo lộn.

Nước giếng khoan của người dân đổi màu tím, có mùi tanh hôi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo nhiều người dân địa phương, không chỉ nước giếng mà dòng suối Bãi Rơn (hay còn gọi là suối Dòng Sông) chảy qua thôn cũng xuất hiện tình trạng đổi màu tương tự.

Theo ghi nhận, có khoảng 26 hộ dân bị ảnh hưởng do nước đổi màu và cũng đã được khuyến cáo tạm thời không sử dụng nguồn nước giếng và nước suối.

Nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng xác định nước ô nhiễm liên quan đến sự cố xả thải từ công ty nêu trên và công ty này đã thừa nhận sai sót, hỗ trợ trước mắt mỗi hộ 20 bình nước sạch và triển khai kéo đường ống cấp nước tạm thời.