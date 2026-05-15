Người đàn ông cố thủ gần 2 ngày trong quán cà phê đã buông dao 15/05/2026 09:21

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã vận động thành công người đàn ông cầm dao cố thủ gần hai ngày trong quán cà phê để đưa đi chữa bệnh.

Ngày 15-5, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa vận động thành công người đàn ông cố thủ gần hai ngày trong quán cà phê buông dao để đến cơ sở y tế thăm khám.

Công an phong tỏa đoạn đường xảy ra vụ việc. Ảnh: V.T

Theo lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột, người đàn ông này tên G (32 tuổi, quê quán TP.HCM, tạm trú tại Đắk Lắk). Anh G từng làm điều dưỡng tại bệnh viện nhưng đã nghỉ việc và hiện có biểu hiện trầm cảm.

Trước đó, sáng 13-5, anh G mang theo dao vào một quán cà phê trên đường Y Bih Aleo (phường Buôn Ma Thuột) và có nhiều biểu hiện bất thường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động người này buông dao nhưng không thành công. Anh G không đe dọa người khác, không gây thương tích cho ai nhưng liên tục đòi tự sát nên việc khống chế gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phải phong tỏa hai đầu tuyến đường, cử lực lượng túc trực để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Đến khoảng 22 giờ ngày 14-5, sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, anh G đã buông dao. Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa anh này đến cơ sở y tế thăm khám.