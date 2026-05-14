Clip 'thót tim' cảnh xe tải vượt đường sắt khi gác chắn đã hạ 14/05/2026 17:12

(PLO)- Dù gác chắn đang hạ, tài xế tại Thanh Hóa vẫn cho xe tải vượt qua dẫn đến mắc kẹt và chỉ vài giây sau khi chiếc xe thoát được ra ngoài thì tàu lao tới.

Ngày 14-5, trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đăng tải clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh tượng hãi hùng, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tiêu đề: “Thót tim với pha vượt đường ngang bất chấp rào chắn đã hạ”.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra tại một điểm giao cắt đường bộ và đường sắt. Dù hệ thống đèn tín hiệu đã báo đỏ và cần rào chắn đang dần hạ xuống, nhưng tài xế xe tải mang biển kiểm soát 36H-019.98 vẫn bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe lao tới.

Hậu quả là chiếc xe bị vướng vào rào chắn và mắc kẹt ngay trên đường ray.

Clip “thót tim” cảnh xe tải vượt đường sắt ở Thanh Hóa khi gác chắn đã hạ. Clip: Cục Cảnh sát giao thông.

Tiếp đó, tài xế đã phải mất hơn 30 giây để lách phương tiện thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, khi chiếc xe tải vừa rời khỏi, tàu đã vút qua trong gang tấc.

Qua xác minh của PLO, sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 13-5, tại km155+725 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đến ngày 14-5, cơ quan chức năng đã xác định được người điều khiển phương tiện là tài xế LVL (47 tuổi), ngụ ở xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi đoạn clip được phát tán, cộng đồng mạng đã bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi coi thường tính mạng của tài xế L. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần có hình thức xử phạt kịch khung để làm gương.

"Chỉ chậm vài giây nữa thôi là hậu quả không thể lường trước được. Hành vi này không chỉ đe dọa tính mạng tài xế mà còn uy hiếp an toàn của hàng trăm hành khách trên tàu hỏa", một người bình luận.

Hình ảnh xe tải vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ. Ảnh: Cắt ra từ clip

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập tài xế L. lên làm việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai hành vi là vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đỏ đã bật sáng và điều khiển phương tiện làm hư hỏng rào chắn đường sắt.