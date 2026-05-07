Clip ghi cảnh tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn khi tàu sắp chạy qua 07/05/2026 17:36

(PLO)- Một tài xế ở Đắk Lắk lái xe đầu kéo vượt rào chắn trên đường sắt khi tàu sắp chạy tới khiến nhiều người thót tim.

Ngày 7-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa lập biên bản, xử lý tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn trên đường sắt.

Clip xe đầu kéo vượt rào chắn

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 36 cùng ngày, ông BVD (40 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), điều khiển xe đầu kéo 50H-9113.11 di chuyển trên đường thuộc địa phận xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Khi xe đầu kéo đến điểm giao nhau với đường sắt tại khu gian Phú Hiệp-Hảo Sơn, xã Hoà Xuân, thì chuông cảnh báo đã reo, rào chắn tự động tại đường sắt bắt đầu di chuyển vì tàu gần tới.

Tuy nhiên, ông D vẫn cho xe vượt rào chắn, làm gãy cần chắn CC1 tại vị trí trên. Rất may, khi xảy ra vụ việc, một người đã tới gỡ rào chắn, cho xe đầu kéo di chuyển qua đường tàu. Vì vậy, tàu SE5 đã lưu thông an toàn, không xảy ra tai nạn.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, ông D có hành vi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển.

Công an làm việc với tài xế liên quan vụ việc. Ảnh: M.N

Đối với hành vi vi phạm nêu trên, ông D sẽ bị phạt tiền mức 5 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn hai tháng. Ngoài ra, ông D phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.