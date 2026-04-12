Công nông băng qua đường sắt bị tàu tông trúng, 1 người tử vong 12/04/2026 17:50

(PLO)- Một chiếc công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, bị tàu khách tông trúng khiến ba người thương vong.

Chiều 12-4, một lãnh đạo UBND xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu SE9 và công nông khiến ba người thương vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: M.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 46 phút ngày 11-4, tàu SE9 lưu thông qua địa bàn xã Ô Loan thì va chạm với một xe công nông đang băng qua đường sắt tại lối đi tự mở.

Thời điểm xảy ra sự việc, tổ lái tàu phát hiện phương tiện băng qua đường sắt nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp.

Vụ tai nạn khiến em THT (10 tuổi, tử vong tại chỗ. Các nạn nhân khác gồm: TNL (7 tuổi) và ông TQM (60 tuổi) bị thương được đi cấp cứu.

Theo lãnh đạo UBND xã Ô Loan, các nạn nhân đều là người đi trên xe công nông.

Tại hiện trường, công nông bị hất văng khỏi đường ray. Một số bộ phận của tàu bị hư hỏng.

Sau vụ tai nạn, tổ lái tàu đã bố trí người ở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phối hợp, hỗ trợ để tàu SE9 tiếp tục hành trình.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân tai nạn do công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.