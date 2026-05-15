Công an Cần Thơ kêu gọi người liên quan vụ đâm chết 'đại gia' ra đầu thú 15/05/2026 11:12

(PLO)- Công an TP Cần Thơ cho biết đã xác định được danh tính người liên quan vụ "T. đại gia" bị đâm tử vong và kêu gọi người này ra đầu thú.

Ngày 15-5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang kêu gọi một người liên quan vụ án giết người xảy ra trên địa bàn ra trình diện.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 11-5, tại ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới. Nạn nhân là ông TMT (còn gọi là “T. đại gia”), bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Có (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ) có liên quan đến vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phát thư kêu gọi Có sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, vận động đối tượng ra đầu thú.

Trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Có, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ qua số điện thoại 0693.672.214 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ truy xét, bắt giữ.

Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.