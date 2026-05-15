Kẻ liên tiếp cướp giật dây chuyền bị trinh sát TP.HCM bắt giữ 15/05/2026 15:42

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phi Trường (32 tuổi, ngụ xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 11-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo từ Công an phường Phú Mỹ về việc xảy ra vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn.

Công an TP.HCM nhanh chóng xác định Trường là thủ phạm gây ra hai vụ cướp giật. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các mũi trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Phú Mỹ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khoanh vùng và truy xét hung thủ.

Bằng các biện pháp sắc bén, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hành tung và bắt giữ Nguyễn Phi Trường. Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận do túng quẫn nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Chỉ trong hai ngày 10-5 và 11-5, Trường thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật dây chuyền của các nạn nhân trên địa bàn phường Phú Mỹ. Cơ quan công an đã thu hồi hai sợi dây chuyền để làm thủ tục bàn giao, hoàn trả cho người bị hại.

Để phòng ngừa tội phạm, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân hạn chế đeo trang sức đắt tiền khi tham gia giao thông hoặc đi vào các đoạn đường vắng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý quan sát xung quanh. Khi xảy ra sự việc, cần giữ bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, phương tiện và đến ngay cơ quan công an gần nhất trình báo.