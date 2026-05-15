56 người Việt nghi tổ chức rửa tiền, đánh bạc ở Lào bị đưa về nước xử lý 15/05/2026 16:51

(PLO)- Bộ Công an Lào đã bàn giao 56 người nghi tổ chức rửa tiền, đánh bạc cho cơ quan chức năng Việt Nam để điều tra, xử lý.

Ngày 15-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin đã tiếp nhận 56 công dân vi phạm pháp luật tại Lào. Đây là số công dân Việt Nam do Bộ Công an Lào bàn giao sau khi phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Lào. Ảnh: MT

Cụ thể, 56 công dân này nghi có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng. Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kiểm tra sức khỏe, lấy lời khai ban đầu và kiểm tra hành trình xuất nhập cảnh.

Bộ đội Biên phòng tiến hành lấy thông tin từng cá nhân. Ảnh: MT

Quá trình kiểm tra trên hệ thống, cơ quan chức năng xác định có 36 trường hợp có hành trình xuất cảnh. 20 người còn lại không có hành trình xuất, nhập cảnh trên hệ thống.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bàn giao 56 công dân trên cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.