TP.HCM tiếp nhận nhiều công dân sập bẫy lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia 16/05/2026 11:39

(PLO)- Công an TP.HCM đã tiếp nhận, xử lý nhiều công dân sập bẫy lừa đảo "việc nhẹ lương cao" bị phía Campuchia trục xuất về nước.

Ngày 16-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan chức năng làm thủ tục tiếp nhận công dân tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Ảnh: CA

Đoàn công tác đã tiếp nhận ban đầu 19 công dân Việt Nam có địa chỉ cư trú tại TP.HCM do lực lượng Bộ đội Biên phòng bàn giao. Các công dân này bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện cư trú, lao động trái phép và thực hiện trục xuất.

Trong quá trình tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bàn giao hai công dân cho Công an tỉnh Tây Ninh quản lý do có thân nhân đang tạm trú tại địa phương. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận thêm một trường hợp có thân nhân tại TP.HCM do Công an TP Hà Nội bàn giao.

Như vậy, tổng số công dân do Công an TP.HCM trực tiếp tiếp nhận, quản lý trong đợt này là 18 trường hợp.

Lực lượng chức năng đối chiếu, rà soát danh sách các công dân bị Campuchia trục xuất. Ảnh: CA

Qua làm việc ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận phần lớn các công dân trên còn ở độ tuổi rất trẻ, nhiều trường hợp bỏ học sớm, không có việc làm ổn định. Do thiếu cảnh giác, các công dân đã nghe theo sự rủ rê của bạn bè hoặc tin vào những lời mời gọi trên mạng xã hội về công việc "việc nhẹ, lương cao" để xuất cảnh sang Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi sang nước bạn, các công dân này chủ yếu lao động, cư trú trái phép, không đảm bảo điều kiện pháp lý, bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, bắt giữ và trục xuất.

Lực lượng chức năng lấy lời khai ban đầu của các trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ảnh: CA

Qua rà soát hồ sơ, lực lượng chức năng xác định có 11/18 trường hợp bị Đồn Biên phòng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Ngay trong ngày, đoàn công tác đã đưa 18 công dân về TP.HCM, phối hợp với Công an địa phương hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở công dân và gia đình nâng cao cảnh giác.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn các kênh tuyển dụng lao động hợp pháp, tránh rơi vào bẫy lừa đảo, ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn của bản thân.