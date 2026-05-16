Cảnh sát Đắk Lắk chặn xe khách, bắt nóng nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng ở Gia Lai 16/05/2026 11:57

(PLO)- Cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk đã kiểm tra xe khách, bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp dây chuyển vàng ở Gia Lai đang trên đường bỏ trốn.

Ngày 16-5, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Ngọc Ch (25 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, Gia Lai) cho Công an tỉnh Gia Lai để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

CSGT phát hiện, bắt giữ Ch. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 ngày 15-5, Trạm CSGT Krông Búk, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, nhận được đề nghị của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp bắt giữ Nguyễn Ngọc Ch.

Chúc là nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của người dân tại tỉnh Gia Lai vào ngày 10-5. Công an xác định sau khi cướp giật dây chuyền vàng, Ch lên xe khách tuyến Gia Lai đi Đắk Lắk để lẩn trốn.

Nhận thông tin, Trạm CSGT Krông Búk tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ. Đến 14 giờ 25 cùng ngày, CSGT ra hiệu lệnh dừng chiếc xe khách đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, tổ công tác đã bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Ch.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Ch khai nhận trưa 10-5 đã gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ đi đường ở tỉnh Gia Lai.

Gây án xong, Ch mang dây chuyền vàng đến phường Quy Nhơn bán được 18 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.