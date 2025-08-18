TP.HCM: Ông Nguyễn Thanh Nhã làm Bí thư xã Tân Vĩnh Lộc 18/08/2025 16:28

Ngày 18-8, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Hội tụ điều kiện để phát triển dịch vụ, công nghiệp và logistics

Báo cáo tại đại hội, bà Trần Thị Kim Anh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, cho biết xã Tân Vĩnh Lộc được hình thành từ toàn bộ xã Vĩnh Lộc B, phần lớn xã Phạm Văn Hai và một phần phường Tân Tạo.

Với diện tích 34,05 km², dân số gần 200.000 người, xã Tân Vĩnh Lộc có vị trí chiến lược ở cửa ngõ Tây - Tây Bắc TP.HCM, liền kề các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc, Võ Văn Vân, Thanh Niên. Đây là điều kiện để xã phát triển dịch vụ, công nghiệp và logistics.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: N. TÂN

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư xã Tân Vĩnh Lộc, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N TÂN

Ở lĩnh vực đô thị - môi trường, xã duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sạch, chất thải rắn và nước thải công nghiệp, y tế được xử lý triệt để; đồng thời cải tạo, nâng cấp các tuyến đường chính, chỉnh trang kênh rạch, xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Về quốc phòng - an ninh, Tân Vĩnh Lộc đặt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng. 100% chỉ tiêu tuyển quân và tham gia Công an nhân dân được đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Trong năm đầu nhiệm kỳ, xã sẽ hoàn tất quy hoạch đô thị và các khu chức năng theo định hướng phát triển chung của thành phố, tạo cơ sở để sớm đủ điều kiện thành lập phường. Xã cũng triển khai đề án “Đô thị thông minh”, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng kinh tế ban đêm, phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp đô thị.

Bà Trần Thị Kim Anh, Phó bí thư thường trực, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Xã định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với khu công nghiệp An Hạ và các khu công nghiệp Phạm Văn Hai I, II, III. Song song đó, xã khuyến khích tiểu thủ công nghiệp sạch, quy mô nhỏ, giảm sản xuất xen cài gây ô nhiễm.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Về nông nghiệp, Tân Vĩnh Lộc phát triển theo hướng công nghệ cao, sinh thái bền vững, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như rau sạch, bưởi da xanh, ổi, dưa lưới, cá cảnh. Xã sẽ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng, farmstay, sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt. Ảnh: N. TÂN

Định hướng phát triển đa ngành, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh lợi thế đặc biệt của địa phương khi hình thành từ sự kết hợp giữa xã Vĩnh Lộc B - nơi đô thị hóa nhanh, và xã Phạm Văn Hai - vùng đất còn giữ hệ sinh thái nông nghiệp.

Sự hòa quyện này tạo cho Tân Vĩnh Lộc tiềm năng phát triển đa dạng, vừa có cơ sở để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, vừa thuận lợi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái bền vững.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc ra mắt tại đại hội. Ảnh: NT

Trong giai đoạn mới, ông Lộc đề nghị Đảng bộ xã tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, thực hiện đồng bộ 10 nhóm giải pháp then chốt. Đồng thời, xã phải định hướng phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, trọng tâm là dịch vụ, thương mại, công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị xanh.

Theo ông Lộc, Tân Vĩnh Lộc cần chủ động tham mưu, đề xuất thành phố cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh. Cùng với đó, quan tâm quy hoạch rõ ràng các vùng chức năng, phân khu đô thị, khu nông nghiệp sinh thái và hành lang bảo vệ môi trường. Mọi công trình, dự án, định hướng phát triển đều phải gắn trong quy hoạch tổng thể, bảo đảm liên kết vùng, đồng bộ hạ tầng, quản lý đất đai và trật tự xây dựng chặt chẽ.