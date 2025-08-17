TP.HCM: Bà Trần Thị Huyền Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận 17/08/2025 14:59

(PLO)- Với 27 chỉ tiêu cụ thể được thông qua, Đại hội Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận lần thứ I khẳng định quyết tâm xây dựng địa phương phát triển toàn diện, chú trọng quản lý đô thị, nâng cao đời sống người dân.

Sáng 17-8, Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự và chỉ đạo có ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.

Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ

Báo cáo tại Đại hội, bà Võ Thị Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết địa phương đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, dân cư ngày càng đông, hạ tầng từng bước hoàn thiện. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về việc làm, an ninh trật tự, nhà ở và môi trường.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận ra mắt tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Trước bối cảnh đó, Đảng bộ phường xác định phát triển kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp, đồng thời chú trọng quản lý đô thị, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và giữ vững quốc phòng – an ninh.

Phường Đông Hưng Thuận được thành lập trên cơ sở nhập ba phường Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận, với diện tích hơn 8,26 km², dân số hơn 183.700 người. Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc thành phố, có nút giao thông trọng điểm Ngã tư An Sương và nhiều tuyến đường huyết mạch như Trường Chinh, Đỗ Mười (quốc lộ 1A), Lê Đức Anh…, phường giữ vai trò kết nối trung tâm TP.HCM.

Đại hội thống nhất nhiều chỉ tiêu đáng chú ý: hằng năm thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 10,8% trở lên, đến cuối nhiệm kỳ có trên 65 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân, thu nhập bình quân đầu người tăng tối thiểu 24% so với năm 2025.

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, phường đề ra mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm trật tự xã hội, tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng đạt trên 90%. Địa phương tiếp tục mở rộng hệ thống camera giám sát, tăng cường quản lý các điểm phức tạp về an ninh trật tự và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.

Về hạ tầng, phường sẽ triển khai các công trình trọng điểm như xây dựng trường THPT trong khu 38 ha, hai trường mầm non, nâng cấp các tuyến đường Tân Thới Nhất 08, Tân Thới Nhất 17 và 10 tuyến hẻm theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Đồng thời, phường đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm ngập nước như cải tạo rạch Cây Liêm, mương Cầu Suối, nâng cấp hệ thống camera giám sát và phần mềm quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Bà Trần Thị Huyền Thanh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: NT

Đại hội đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới. Bà Trần Thị Huyền Thanh, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường; ông Huỳnh Tấn Việt làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; bà Võ Thị Chính làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Một trong những khâu đột phá được Đại hội thông qua là cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý văn bản, hồ sơ, thủ tục. Phường đặt mục tiêu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt từ 98% trở lên, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đạt trên 96%.

Đề nghị phát huy trí tuệ tập thể, quản lý chặt đất đai

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá cao kết quả quản lý trật tự xây dựng, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh của ba phường trước khi sáp nhập thành phường Đông Hưng Thuận, góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân. Ông đề nghị mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, phân tích thẳng thắn nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Ông Hiếu định hướng phường tập trung phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng kinh tế số, thương mại điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính để người dân và doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận thông tin, tham gia phát triển kinh tế.

Trong công tác quản lý, ông yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết ngăn chặn lấn chiếm đất công, chú trọng bảo vệ môi trường. Lực lượng công an cơ sở phải triển khai hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ông cũng lưu ý tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ do nguyên nhân chủ quan, trong đó công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân đóng vai trò quyết định.

“Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần xây dựng quy chế, chương trình làm việc với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm, tránh chung chung, hình thức” – ông Hiếu nhấn mạnh.