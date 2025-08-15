TP.HCM: Bà Lê Thị Kim Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú 15/08/2025 16:52

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Phú (TP.HCM) nhiệm kỳ 2025 – 2030 thống nhất năm đột phá, 27 chỉ tiêu cụ thể, hướng tới mục tiêu phát triển hiện đại, nghĩa tình và bền vững.

Chiều 15-8, Đảng bộ phường Tân Phú, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, dự chỉ đạo đại hội.

Tân Phú xác định năm đột phá, 27 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới

Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Hồng Cúc, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường, cho biết cơ cấu kinh tế phường sẽ chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ chiếm trên 50% vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt trên 10,9%/năm.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: N. TÂN

Theo bà Cúc, phường sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm OCOP, bảo đảm thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu, thu nhập bình quân đầu người tăng tối thiểu 12% so với năm 2025.

Trong lĩnh vực đô thị, Tân Phú sẽ chỉnh trang theo hướng hiện đại, nâng cấp hạ tầng, giảm ùn tắc, ngập và ô nhiễm; cải tạo, xây mới chung cư cũ; mở rộng đường, hẻm; tăng diện tích công viên cây xanh. Về môi trường, phường duy trì phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, di dời nghĩa trang ra khỏi khu dân cư.

Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Về quốc phòng – an ninh, phường phấn đấu giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỉ lệ khám phá án đạt trên 75%, hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng. Công an phường cũng sẽ hướng tới đạt chuẩn “kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Đại hội đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới. Bà Lê Thị Kim Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường; bà Trần Thị Hồng Cúc làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; ông Võ Trương Bình làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Tập trung năm công trình, 12 chương trình trọng điểm

Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú, cho biết năm đột phá mà phường xác định trong nhiệm kỳ này là đầu tư hạ tầng giao thông gắn với phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chuyển đổi số; nâng cao an sinh xã hội và thu nhập người dân; giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng; đổi mới tư duy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Phường cũng đặt mục tiêu kết nạp 225 đảng viên; 100% cán bộ, công chức ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì trên 95% khu phố đạt danh hiệu “Đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Bà Trần Thị Hồng Cúc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Năm công trình trọng điểm gồm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nhà đất khi sắp xếp đơn vị hành chính; sửa chữa, nâng cấp ít nhất 15 tuyến đường, hẻm; xây, sửa 20 căn nhà cho hộ khó khăn; đầu tư mới hoặc cải tạo ít nhất hai trường học; xây dựng 10 tuyến hẻm “Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”...

Ông Võ Trương Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Giữ vững an ninh, phát triển bền vững

Phát biểu tại Đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân các phường trong nhiệm kỳ qua.

Bà đánh giá cao việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, cải thiện hạ tầng với 55 tuyến đường, hẻm được nâng cấp, mở rộng.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, dự chỉ đạo đại hội. Ảnh: N. TÂN

Bà Tuyết cũng bày tỏ thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà phường đã đề ra, đồng thời đề nghị tập trung sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, không để phát sinh “điểm nóng”.

Bà lưu ý phường Tân Phú ứng dụng công nghệ trong quản lý cư trú, kịp thời xử lý thông tin từ người dân, bảo đảm ổn định địa bàn từ sớm, từ xa. Đại hội được kỳ vọng là nền tảng mở ra giai đoạn phát triển mới, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo, phát triển xanh – bền vững làm kim chỉ nam.