TP.HCM: Ông Nguyễn Trần Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì 16/08/2025 14:29

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, tập trung vào cải cách hành chính, phát triển thương mại - dịch vụ, đầu tư hạ tầng giao thông và xây dựng đô thị hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, dự chỉ đạo đại hội.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: N.TÂN

Ổn định bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, bà Ngô Thị Ngọc Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy phường, cho biết sau khi sáp nhập, Tân Sơn Nhì phải đối mặt nhiều thách thức, do đó, Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tư tưởng, công khai minh bạch trong điều hành, kiện toàn nhân sự, cơ sở vật chất để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường đề ra mục tiêu tổng quát là giữ vững đoàn kết, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, đột phá về hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi số và chăm lo đời sống người dân.

Ông Nguyễn Trần Phú, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

“Phường sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt và quản lý thông minh. Tiểu thương - nhất là những người kinh doanh ở các chợ truyền thống sẽ được tập huấn kiến thức số để nâng cao hiệu quả kinh doanh” – bà Thịnh nhấn mạnh.

Theo định hướng, Tân Sơn Nhì sẽ phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ gắn với quy hoạch đô thị văn minh, hiện đại. Song song đó, quản lý trật tự đô thị sẽ được siết chặt, đặc biệt tại khu vực chợ Sơn Kỳ, tuyến đường Bình Long gắn với Dự án Khu dân cư Tân Thắng.

Bà Ngô Thúy Ngọc Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Trong quản lý đô thị, phường hướng tới số hóa dữ liệu quy hoạch, xây dựng đô thị thông minh, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và công viên. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, giảm rác thải nhựa, di dời các khu mộ ra khỏi khu dân cư để tăng quỹ đất cây xanh...

Các đại biểu, khách mời đã quyên góp, ủng hộ hơn 36 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt. Ảnh: N. TÂN

Đảng bộ phường cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tác phong gần dân, sát dân, nâng cao văn hóa công vụ, xử lý nghiêm hành vi gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đại hội cũng đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Nguyễn Trần Phú làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Ngô Thúy Ngọc Thịnh làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và ông Nguyễn Quốc Bình là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Xây dựng đô thị hiện đại, gắn với đời sống nhân dân

Phát biểu tại đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận đến nay, chính quyền hai cấp ở phường Tân Sơn Nhì đã vận hành ổn định, bảo đảm việc phục vụ nhân dân không bị gián đoạn.

Theo bà, diện mạo đô thị của phường thay đổi rõ nét, kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo hướng dịch vụ - thương mại. Bà đề nghị địa phương xây dựng quy hoạch phát triển không gian thương mại – dịch vụ hiện đại, gắn với sắp xếp hợp lý tuyến phố kinh doanh, chợ truyền thống, siêu thị theo hướng tập trung, chuyên nghiệp, vừa đảm bảo mỹ quan, vừa thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: NT

Bà Tuyết cũng lưu ý Đảng bộ phường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu phố, trường học, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, nâng cao chất lượng mô hình tự quản, huy động nhân dân tham gia tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì ra mắt tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

“Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp khả thi để triển khai. Đồng thời, kiên trì đề xuất với TP các công trình, chương trình trọng điểm trên địa bàn” – bà Tuyết nhấn mạnh.