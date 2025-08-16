TP.HCM: Ông Đào Minh Chánh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh 16/08/2025 17:16

(PLO)- Với vị trí gắn trục đường Trường Chinh, tuyến Metro số 2 và gần ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, phường Tây Thạnh định hướng phát triển theo mô hình đô thị giao thông công cộng (TOD) và đô thị sân bay.

Chiều 16-8, Đảng bộ phường Tây Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, dự và chỉ đạo đại hội.

Đặt ra 22 chỉ tiêu, năm công trình trọng điểm

Báo cáo tại đại hội, bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân, Phó bí thư thường trực Đảng ủy cho biết, phường Tây Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tây Thạnh và một phần phường Sơn Kỳ (thuộc quận Tân Phú cũ).

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: N. TÂN

Trong nhiệm kỳ mới, phường đề ra 22 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng. Một số chỉ tiêu nổi bật như: thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên 95%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99%; kéo giảm 5% tội phạm trật tự xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông...

Phường Tây Thạnh có diện tích 3,95 km², dân số hơn 72.600 người, nằm trên trục đường Trường Chinh, gắn với tuyến Metro số 2 và gần ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là địa bàn chiến lược, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị TOD và đô thị sân bay.

Phường cũng xác định năm công trình trọng điểm gồm: xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính phường; đầu tư mở rộng các tuyến đường Huỳnh Văn Gấm, Lê Trọng Tấn; chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến và xây dựng mới một công viên cây xanh.

Song song đó, sáu chương trình trọng điểm sẽ được triển khai, trong đó nhấn mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đổi mới công tác dân vận chính quyền và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ông Đào Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Các khâu đột phá gồm: Phát huy vai trò tự chủ, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; củng cố bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực; thực hiện chuyển đổi số toàn diện; phối hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với tuyến Metro số 2 và ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường báo cáo tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Đại hội đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới. Ông Đào Minh Chánh, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường; bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; ông Nghiêm Văn Út làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo, bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, phường là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, do đó hệ thống chính trị cơ sở phải bám sát định hướng của Trung ương và thành phố, đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

“Phải chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động, đồng thời là tiêu chí đánh giá cán bộ. Đảng bộ cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” – bà Tuyết nói.

Các đại biểu, khách mời đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: N. TÂN

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy lưu ý địa phương cần phát triển kinh tế gắn với hạ tầng đô thị, lấy thương mại – dịch vụ làm động lực nhưng bảo đảm yếu tố môi trường và phát triển bền vững. Phường phải nâng cao năng lực quản lý đất đai, xây dựng, môi trường; đồng thời đề xuất thành phố tiếp tục đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, mở rộng hẻm, khuyến khích mô hình kinh tế số, kinh tế ban đêm và các trung tâm thương mại – dịch vụ phù hợp.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Tây Thạnh ra mắt tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Với đặc điểm dân số đông, phần lớn là công nhân lao động, bà Tuyết đề nghị phường chú trọng phát triển con người toàn diện, phối hợp cùng các sở ngành nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, người dân được hưởng lợi từ thành quả phát triển chung của thành phố.

Ngoài ra, phường cần tăng cường nắm tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phải phát huy vai trò tự quản của người dân trong việc bảo vệ khu phố, ngõ xóm an toàn, nghĩa tình; kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển.