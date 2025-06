Công an TP.HCM bắt 2 Tiktoker vì phát tán thông tin xuyên tạc của Nguyễn Phương Hằng 11/06/2025 13:15

(PLO)- Sau khi xuất hiện thông tin Nguyễn Phương Hằng xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật về việc thực hiện chế độ nghỉ chờ hưu của Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, hai người đàn ông đã biên tập lại và đăng tải lên mạng.

Ngày 11-6, Công an TP.HCM bắt Trần Như Phước (38 tuổi, trú xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Ngô Sơn Hà (51 tuổi, trú xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hà và Phước (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã nghiêm túc, quyết liệt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh.

Theo đó, ngày 1-6, Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TP.HCM - nghỉ chờ hưởng chế độ hưu theo đúng quy định của Đảng và của ngành Công an.

Công an lấy lời khai với Hà. Ảnh: CA

Tuy nhiên, trong những ngày qua, Công an TP.HCM phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều video clip sử dụng hình ảnh của các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, của lãnh đạo Công an TP.HCM… có tiêu đề “giật gân” để thu hút sự chú ý với nội dung xuyên tạc về công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương, chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, công tác điều tra, xử lý vụ việc liên quan Nguyễn Phương Hằng, công tác xử lý sai phạm, vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên; kèm theo các bình luận sai sự thật để xúc phạm, bôi nhọ; trong đó nổi lên hai tài khoản TikTok “phước79” và “SơnHà2”.

Công an phát hiện, ngày 9-6, xuất hiện thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (là người có tiền án, bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9-2024) xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật về việc thực hiện chế độ nghỉ chờ hưu của Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TP.HCM.

Hai tài khoản TikTok “phước79” và “SơnHà2” đã biên tập, phát tán lại các thông tin sai sự thật trên; đồng thời lồng ghép nội dung công kích chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, hạ thấp uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an lấy lời khai với Phước. Ảnh: CA

Các video clip thu hút hàng ngàn lượt xem, tương tác; gây phức tạp, hoang mang dư luận; ảnh hưởng đến uy tín của Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, của Công an TP.HCM nói riêng và của ngành Công an nói chung.

Công an TP.HCM xác định: Tài khoản TikTok “phước79” do Trần Như Phước quản trị, sử dụng và tài khoản TikTok “SơnHà2” do Ngô Sơn Hà quản trị, sử dụng.

Ngày 10-6, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Trần Như Phước và Ngô Sơn Hà để đấu tranh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua làm việc, Phước và Hà thừa nhận đã phát tán lên mạng xã hội các thông tin sai sự thật về Trung tướng Lê Hồng Nam - nguyên Giám đốc Công an TP.HCM. Căn cứ tài liệu, chứng cứ ban đầu, hành vi của hai người này có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo: mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật, trong đó bao gồm cả hoạt động trên không gian mạng. Đảng và Nhà nước tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận của công dân, đây là một trong các quyền cơ bản của con người và quyền này nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Mỗi người dân cần nhận thức đúng đắn về quyền tự do ngôn luận, nêu cao ý thức trách nhiệm khi ứng xử trên mạng xã hội, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng không gian mạng. Những hành vi lợi dụng không gian mạng để công kích, xúc phạm, bịa đặt thông tin về cá nhân, tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật; người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.