1 phụ nữ bị bắt tạm giam vì quay video xuyên tạc dự án khu công nghiệp 06/10/2025 15:12

(PLO)- Một người phụ nữ ở Gia Lai bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi quay video kích động, xuyên tạc, thông tin sai sự thật về dự án khu công nghiệp trên địa bàn.

Ngày 6-10, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Phụng (46 tuổi, ngụ xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Thị Phụng. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, ngày 19-8, tại khu vực làm lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), Võ Thị Phụng sử dụng tài khoản Facebook phát trực tiếp sáu video quay cảnh tụ tập đông người.

Trong các video này, Võ Thị Phụng hò hét, kích động, xuyên tạc thông tin sai sự thật về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ và kêu gọi người dân, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh người dân tập trung đông người.

Cụ thể, Phụng cho rằng dự án trên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa tiến hành đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến nhân dân... đã triển khai dự án.

Theo Cơ quan an ninh, hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp và hệ thống chính trị địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách phát triển kinh tế, xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.