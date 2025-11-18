Công an TP.HCM: Quyết liệt xử lý tội phạm trộm, mua bán chó mèo 18/11/2025 06:15

(PLO)- Trung tá Phạm Quốc Cường, Tổ trưởng Tổ 2, Đội Hình sự Đặc Nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết tính đến cuối tháng 10-2025, Công an đã xử lý năm vụ liên quan đến trộm cắp chó, mèo, chim cảnh.

Thời gian qua, tình trạng bắt trộm, mua bán chó mèo tại TP.HCM diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực tế đó, Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC02 chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh triệt xóa các đường dây trộm cắp, tụ điểm tiêu thụ chó mèo trái phép.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Trung tá Phạm Quốc Cường, Tổ trưởng Tổ 2, Đội Hình sự Đặc Nhiệm, PC02 về thực trạng, các biện pháp đấu tranh và kết quả đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt này.

Trung tá Phạm Quốc Cường, Tổ trưởng Tổ 2, Đội Hình sự Đặc Nhiệm (PC02), Công an TP.HCM. Ảnh: NT

Ảnh hưởng xấu trật tự xã hội

- Thưa ông, vì sao thời gian qua Công an TP.HCM lại đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt đối với tình trạng trộm bắt, tiêu thụ chó mèo trên địa bàn?

+ Trung tá Phạm Quốc Cường, Tổ trưởng Tổ 2, Đội Hình sự Đặc Nhiệm PC02: Đối với hành vi trộm cắp chó mèo hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo và Ban Giám đốc Công an TP.HCM, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến cảm giác an toàn về tài sản và vật nuôi của người dân.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc không chỉ đơn thuần là trộm cắp mà còn tiềm ẩn dấu hiệu của các tổ chức hoặc mạng lưới chuyên nghiệp, thu mua và bán lại để trục lợi, tác động xấu đến xã hội.

Loại tội phạm này khiến trật tự xã hội bị ảnh hưởng, đồng thời làm người dân lo lắng, hoang mang.

Hình ảnh ghi cảnh một người đàn ông đi xe đạp, đặt bẫy để bắt mèo rồi quay lại thu gom số con vật bị mắc bẫy. Ảnh cắt từ clip.

- Thưa Trung tá, Đội Hình sự đặc nhiệm có gặp khó khăn gì trong quá trình đấu tranh với các đường dây trộm, tiêu thụ chó mèo, đặc biệt về chứng cứ, định giá tang vật hoặc xử lý hành vi vi phạm?

+ Trên thực tế, đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp chó mèo hiện nay thì việc xác định chủ tài sản, người sở hữu chó hoặc mèo thường rất khó. Thứ nhất là số đối tượng trộm cắp hoạt động về ban đêm; thứ hai là số chó mèo được thả rông ngoài đường và không xác định được chó của nhà nào hoặc mèo của nhà nào để tìm nạn nhân để đấu tranh. Bên cạnh đó, thường thì người dân mất trộm chó mèo không lên cơ quan chức năng để trình báo.

Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc xử lý các vụ trộm cắp chó mèo là việc xác định chứng cứ. Phần lớn chó mèo không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc nguồn gốc rõ ràng, khiến việc chứng minh hành vi trộm cắp trở nên khó khăn.

Do không có giấy tờ hoặc hồ sơ xác thực, cơ quan chức năng khó xác định đâu là tài sản hợp pháp, giá trị thực tế của vật nuôi, cũng như thời điểm bị lấy trộm. Đối tượng trộm cắp cũng lợi dụng điều này để tránh bị xử lý theo pháp luật.

Kết quả là các vụ trộm cắp chó mèo thường khó khởi tố, dẫn đến tỷ lệ xử lý thấp. Việc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ hoặc xác thực quyền sở hữu sẽ giúp tăng hiệu quả xử lý các vụ việc này.

Để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp, theo điều 173 của Bộ luật hình sự, cần xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt đủ mức quy định. Tuy nhiên, đối với chó mèo và đặc biệt là thú nuôi cảnh, giá trị có liên quan đến tình cảm chăm sóc hoặc thời gian nuôi, nên việc giá thị trường thường thấp hơn, hoặc không xác định được đúng theo giá trị thực tế của tài sản.

Việc xác định giá trị của một vật nuôi chó mèo đang được áp dụng theo hình thức tham chiếu giá thị trường. Điều này dẫn đến một thực tế là không đủ căn cứ để xử lý hình sự. Do vậy, các vụ trộm chó mèo xử lý hình sự ở mức thấp vì giá trị tang vật chưa đạt được ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh

- Thưa Trung tá, quá trình đấu tranh, lực lượng hình sự đặc nhiệm đã phát hiện những thủ đoạn, phương thức hoạt động nào của các nhóm trộm và tiêu thụ chó mèo?

+ Loại tội phạm trộm cắp này thường thực hiện vào đêm khuya khi người dân thả rông chó mèo. Các đối tượng thường chọn những khu đường vắng vẻ để ra tay với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp.

Bên cạnh đó, các đối tượng thường trang bị hoặc thủ sẵn những vật dụng như súng điện, bình xịt hơi cay hoặc là ớt bột. Khi phát hiện bị truy đuổi thì các đối tượng sẵn sàng chống trả lại người truy đuổi cũng như người dân.

Các đối tượng trộm chó thường đi thành đôi, mang theo các dụng cụ, hung khí tự chế và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Ảnh: PH

Với các đối tượng trộm chó trên địa bàn TP thường đi hai người trên một xe máy phân khối lớn hoặc được độ chế để có tốc độ cao, hoặc có khi ba người trên hai xe và giao nhiệm vụ rõ ràng ai thực hiện việc bắt chó, ai chống trả hoặc cản lại những người truy đuổi và đem bán chó trộm được. Với đối tượng trộm mèo có thường đi một mình hoặc hai người bằng xe máy hoặc xe đạp, mang theo bẫy mèo, dụng cụ bắt mèo…

Các đối tượng thường sử dụng súng bắn điện hoặc là dụng cụ chích điện chuyên dụng mà do chúng tự chế. Có khi phát hiện nhà nào có chó mà không thể chích điện được thì chúng dùng bả để đánh bả sau đó quay lại và trộm cắp số chó ăn bả và đem đi tiêu thụ.

Khi các đối tượng trộm cắp hoặc đối tượng cản địa phát hiện có người dân hoặc lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi thì dùng bột ớt hoặc bình xịt hơi cay để chống trả. Còn riêng các đối tượng trộm mèo thì thường chế tạo ra những dụng cụ chuyên dụng để đặt bẫy, sau khi đánh bắt được thì những người này quay lại đem những con mèo bị bắt đi tiêu thụ.

Cận cảnh giao dịch mua bán diễn ra công khai tại mũi tàu hầm Thủ Thiêm giữa người trộm và tiêu thụ bị nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận. Ảnh: PH

Các đối tượng hoạt động trộm cắp được chó hoặc mèo đem đến các địa điểm tiêu thụ thường sẽ liên lạc nhau qua điện thoại, rồi đem đến giao những địa điểm cố định hoặc có khi hẹn ra những địa điểm nào thích hợp để cân chó mèo.

- Thưa ông, ông có thể chia sẻ một số kết quả cụ thể mà PC02 đã triệt phá thời gian qua?

+ Trong công tác đấu tranh với tội phạm này, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP.HCM giao cho lực lượng hình sự và đặc biệt là Đội Hình sự đặc nhiệm làm chủ công trong công tác đấu tranh. Các trinh sát hình sự thường xuyên bám địa bàn, phát hiện và bắt giữ nhiều nhóm trộm chó mèo manh động, góp phần kéo giảm loại tội phạm gây mất an toàn xã hội.

Tính đến ngày 29-10-2025 Công an các địa phương đã thực hiện ký kết tại 361 điểm thu mua, kinh doanh, buôn bán thịt chó mèo, chim cảnh. Công an TP.HCM cũng đã củng cố hồ sơ xử lý hình sự năm vụ về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, qua đó, khởi tố hình sự năm vụ.

Đội 2 PC02 ra quân xử lý nhóm người lập “chợ mèo” trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Ảnh: NT

Trong các vụ này, PC02 xử lý bốn vụ trộm chó mèo, gồm hai vụ tại phường Trung Mỹ Tây, một vụ tại phường Cầu Ông Lãnh, một vụ tại phường Tân Sơn Nhì, và một vụ trộm chim do công an phường Tân Hưng xử lý. Xử lý hình chính ba đối tượng liên quan đến hành vi mua bán hàng hóa không có nguồn gốc, đặc biệt là chó mèo.

Với quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, văn minh đô thị và giữ gìn bình yên cuộc sống người dân, Công an TP.HCM tiếp tục kiên trì, quyết liệt xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm liên quan đến việc trộm bắt và tiêu thụ chó mèo trên địa bàn thành phố.

- Trung tá có thể nói rõ hơn, thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ triển khai những biện pháp gì để tiếp tục kéo giảm, tiến tới xóa bỏ các tụ điểm trộm bắt, tiêu thụ chó mèo trên địa bàn TP.HCM?

+ Thời gian tới, lực lượng Hình sự đặc nhiệm cũng như Công an các phường xã rà soát các đường dây trộm chó, trộm mèo, tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc. Mở các đợt tuyên truyền cho người dân không thu mua chó mèo không rõ nguồn gốc trên địa bàn TP.HCM. Lực lượng cũng tổ chức tuần tra ban đêm, kiểm tra hành chính và bắt giữ, ngăn chặn khi phát hiện số đối tượng trộm chó mèo hoạt động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, PC02 cũng phối hợp tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp chó mèo; nuôi nhốt, khóa giám sát khu vực xung quanh vườn, lắp đặt camera quan sát ban đêm, khi phát hiện hành vi nghi vấn, phải báo cho cơ quan công an kịp thời, ngăn chặn.

Xin cảm ơn Trung tá!