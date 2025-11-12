VIDEO ĐIỀU TRA – Bài 2: ‘Thị trường ngầm’ mèo cảnh bị trộm giữa lòng TP.HCM 12/11/2025 11:30

(PLO)- Những con mèo bị trộm sẽ được thu gom vào “thị trường ngầm”, cân ký, mua bán gần như công khai ở TP.HCM. Nếu là mèo cảnh sẽ được đưa đến các "chợ" để chủ nhân tìm đến chuộc với giá hàng triệu đồng, số còn lại sẽ chuyển ra phía Bắc, biến thành "tiểu hổ".

Từ đầu tháng 6-2025, Báo Pháp Luật TP.HCM liên tục nhận phản ánh về nhóm người chuyên đặt bẫy, trộm mèo cảnh tại nhiều khu dân cư TP.HCM rồi đem bán công khai, gây bức xúc. Mỗi con mèo bị đánh cắp đều trở thành hàng hóa, được mua bán, cân ký và giao dịch tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Nhóm phóng viên khảo sát các tuyến đường và khu dân cư, ghi nhận một “chợ mèo” tự phát sáng sớm trên đường Võ Văn Kiệt (gần cầu Ông Lãnh, phường Cầu Ông Lãnh). Tại đây, các giao dịch mèo trộm diễn ra công khai giữa trung tâm TP mà không ai can thiệp.

Hệ thống đứng sau mỗi chiếc bẫy rất có tổ chức: người đặt bẫy, người thu gom, người mua và tiêu thụ. Hai “đầu nậu” lớn được xác định là ông NB (TP Thủ Đức cũ) và bà BH (quận 4 cũ), chuyên gom mèo, chó từ nhiều nhóm nhỏ rồi phân loại, đưa vào các lò mèo, lò chó cảnh, hình thành đường dây bắt trộm, mua bán và ra giá chuộc.