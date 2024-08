Tuần tra đêm, công an ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên hỗn chiến 15/08/2024 17:48

Ngày 15-8, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đã mời 14 thanh thiếu niên để lấy lời khai, làm rõ vụ hai nhóm thanh niên rượt đuổi đánh nhau trên đường 30/4.

2 nhóm thanh niên dùng hung khí truy đuổi nhau trong đêm

Cụ thể, qua công tác tuần tra, vũ trang ban đêm trên địa bàn thành phố Tây Ninh, vào lúc 22 giờ, ngày 13-8, tổ công tác thuộc Công an Thành phố Tây Ninh đang tuần tra trên tuyến đường 30/4, thành phố Tây Ninh thì phát hiện có hai nhóm thanh niên tuổi từ 15 đến 18 tuổi đang rượt đuổi nhau với tốc độ cao. Khi đến khu vực đoạn đường Yết Kiêu, phường 2 thì có 2 nam thanh niên bỏ xe tháo chạy.

Ngay trong đêm, tổ công tác đã trích xuất camera dọc các tuyến đường, truy nóng và mời 14 thanh thiếu niên về Công an thành phố Tây Ninh để lấy lời khai.

Khai với công an, những thanh thiếu niên này cho biết giữa những thanh niên này có xảy ra mâu thuẫn với nhau, nên một nhóm đã rủ nhau tụ tập mang theo hung khí… tập trung tại khu vực xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành. Sau đó, cả nhóm gồm 12 người chở nhau trên 6 xe mô tô đi tìm nhóm thanh niên kia để đánh.

Qua công tác tuần tra đêm, Công an thành phố Tây Ninh đã kịp thời phát hiện vụ việc, khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn và điều tra xác minh, mời các thanh thiếu niên liên quan về trụ sở làm việc, không để vụ việc phức tạp xảy ra.

Lãnh đạo Công an thành phố Tây Ninh cho biết thời gian qua, Công an thành phố Tây Ninh đã huy động lực lượng từ Công an phường, xã và các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra đêm, kiểm tra phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn từ 19 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau.

Công an các đơn vị đã tập trung chính tại các tuyến địa bàn trọng điểm, khu vực vui chơi giải trí, tập trung nhiều cơ sở ngành nghề, đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, tổ tuần tra của các đội nghiệp vụ, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Trật tự, Công an các phường, xã tập trung kiểm tra, chủ động phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là số thanh thiếu niên và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm.

Đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp tham gia giao thông vi phạm trật tự ATGT, người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.