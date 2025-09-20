TP.HCM với nền hành chính phục vụ phát triển - Bài cuối: Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền: TP.HCM sẽ có KPI gắn với từng vị trí việc làm

(PLO)- TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc gắn với từng vị trí việc làm để lãnh đạo thành phố theo dõi, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính một cách thực chất nhất.

TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ để xây dựng nền hành chính phục vụ - một nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến sự chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thân thiện, coi sự hài lòng của người dân là thước đo thành công trong thực thi công vụ.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, nhấn mạnh TP đang quyết liệt chuyển đổi mô hình quản lý hành chính sang phục vụ người dân một cách thực chất, với những công cụ đo lường cụ thể, minh bạch, không xuê xoa bằng khẩu hiệu hay đánh giá cảm tính.

. Phóng viên: Lãnh đạo TP.HCM nhiều lần nhấn mạnh việc chuyển đổi nền hành chính từ tư duy mệnh lệnh, quản lý sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy việc này sẽ được thực hiện bằng cách nào, thưa bà?

+ Bà Phạm Thị Thanh Hiền: Xây dựng nền hành chính phục vụ là yêu cầu tất yếu đối với một đô thị đặc biệt như TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước. Nhất là khi TP đang hướng đến trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu phát triển nhanh, chất lượng sống tốt, đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả ba phương diện là tư duy, tổ chức và công nghệ. Trước hết là thay đổi tư duy và văn hóa công vụ, chuyển từ “quản lý - mệnh lệnh” sang “phục vụ - đồng hành”. Người dân, doanh nghiệp không còn là đối tượng chịu sự quản lý đơn thuần, mà trở thành trung tâm để chính quyền phục vụ. Trong đó, thủ tục hành chính (TTHC) là lĩnh vực then chốt cần đổi mới vì đây thường là nguyên nhân gây phiền hà, làm giảm mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, TP.HCM đã công bố công khai 2.225 TTHC (gồm 1.862 TTHC cấp tỉnh, 363 TTHC cấp xã). Mỗi thủ tục đều được rà soát, chuẩn hóa để giảm bớt thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết theo đúng tinh thần Nghị quyết 66/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Một bước đột phá lớn là việc TP xóa bỏ rào cản “địa giới hành chính” thông qua mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công TP với hai chi nhánh, 38 tổ địa bàn và hệ thống trung tâm tại xã, phường, đặc khu. Từ ngày 1-8, TP.HCM đã triển khai 1.336 TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính (giai đoạn 1) áp dụng trên địa bàn, cho phép người dân nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm nào thuận tiện, không bị ràng buộc bởi nơi cư trú. TP đặt mục tiêu đến tháng 10-2025, 100% TTHC sẽ được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Song song đó, TP cũng siết chặt kỷ cương trong giải quyết TTHC bằng cách xây dựng quy trình nội bộ cho từng thủ tục, phân công rõ người chịu trách nhiệm, gắn kết quả giải quyết với từng công chức để tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh. Việc này vừa minh bạch quy trình vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC.

TP còn đẩy mạnh số hóa và liên thông dữ liệu, gồm số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC, triển khai dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, công dân số TP.HCM, bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt… Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan giúp giảm yêu cầu bổ sung hồ sơ, nâng cao mức độ tiện lợi, minh bạch và hiện đại của dịch vụ công.

Ngoài ra, TP duy trì hiệu quả tổng đài 1022 là kênh tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC cũng như các vấn đề đô thị, xã hội. Đây là một trong những cầu nối thể hiện rõ tinh thần chính quyền lắng nghe, kịp thời tiếp nhận và xử lý yêu cầu chính đáng của người dân.

UBND TP.HCM cũng thành lập tổ công tác đặc biệt về kiểm tra công vụ. Tổ công tác này có nhiệm vụ kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, từ đó góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, phục vụ và hiệu quả hơn.

. Vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng nền hành chính phục vụ của TP.HCM ra sao, thưa bà?

+ Yếu tố quyết định thành công của nền hành chính phục vụ chính là con người. Công nghệ, quy trình hay mô hình quản lý chỉ là công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, để những công cụ ấy vận hành hiệu quả thì cần một đội ngũ cán bộ, công chức thật sự chuyển biến về tư duy và hành động, luôn đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được khảo sát ngày đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp ở phường Dĩ An. Ảnh: THUẬN VĂN

Với nhận thức đó, thời gian qua TP.HCM đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của một chính quyền đô thị hiện đại. Cụ thể, TP tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, gắn với nâng cao năng lực thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử gần dân, trọng dân.

Mục tiêu không chỉ là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là hình thành đội ngũ cán bộ thực sự “phục vụ nhân dân”, đúng nghĩa là “công bộc của dân” trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.

. Vậy chắc chắn phải có công cụ, thước đo để đánh giá sự chuyển biến của nền hành chính?

+ Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) phải có công cụ đo lường cụ thể, khách quan, minh bạch.

Hằng năm, TP.HCM đều xây dựng và triển khai chấm điểm chỉ số CCHC đối với từng sở, ngành, địa phương. Chỉ số này tập trung đánh giá việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp… Đây là căn cứ quan trọng để xếp hạng, đồng thời phản ánh trực tiếp nỗ lực và kết quả CCHC của từng đơn vị.

TP còn gắn kết quả CCHC với các chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh. Hệ thống công cụ này cho phép đánh giá đa chiều và đưa ra các điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Trong đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, trong đó có việc đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Trên cơ sở đó, TP sẽ xây dựng hệ thống KPI phù hợp với đặc thù và yêu cầu của địa phương.

KPI sẽ gắn với từng vị trí việc làm, căn cứ vào khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được giao. Qua đó, lãnh đạo TP có thể theo dõi, đánh giá việc thực hiện CCHC một cách thực chất, đo đếm được, so sánh được, thay vì chỉ dừng lại ở hình thức hay phong trào.

. Để chuyển đổi nền hành chính từ “quản lý” sang “phục vụ”, nhiều ý kiến cho rằng cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm cụ thể với từng cán bộ, công chức. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

+ Đây là điều tất nhiên rồi. Để nền hành chính phục vụ vận hành thực chất, TP.HCM đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm phân định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng khâu giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ theo phương châm sáu rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

TP còn thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức theo từng quý. Kết quả đánh giá không chỉ dùng để ghi nhận, mà còn làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Nói cách khác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp sẽ được gắn trực tiếp với thu nhập. Ai làm tốt, phục vụ tận tâm, sáng tạo thì được thưởng xứng đáng; ai thiếu trách nhiệm, gây phiền hà thì sẽ bị trừ thu nhập, thậm chí là xử lý kỷ luật. Bên cạnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều này còn tạo động lực đổi mới phong cách phục vụ, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, thiếu minh bạch trong thực thi công vụ.

Hằng năm, thông qua kết quả chỉ số CCHC, TP đã kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nội dung giải quyết hồ sơ TTHC cho người, doanh nghiệp. Đồng thời, TP đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ.

Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM vừa thực hiện sắp xếp tổ chức hành chính, để đảm bảo hoạt động thông suốt và phục vụ người dân tốt hơn, TP đã phát động phong trào thi đua “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Qua đó, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm chế độ công vụ; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.

. Xin cảm ơn bà.

