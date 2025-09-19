30 năm, hiệu quả từ cơ chế 'một cửa tại chỗ' của HEPZA 19/09/2025 06:20

(PLO)- Theo lãnh đạo HEPZA, cơ chế “một cửa tại chỗ” được đơn vị triển khai từ những ngày đầu thành lập Khu chế xuất Tân Thuận và đã chứng minh hiệu quả suốt hơn 30 năm qua.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý Các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), cho biết thời gian qua, HEPZA đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư nhằm phục vụ doanh nghiệp (DN) tốt nhất và thu hút đầu tư.

Hơn 90% thủ tục hành chính tại HEPZA hiện nay đã được thực hiện trực tuyến toàn trình, phần còn lại cũng đã số hóa một phần đáng kể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tất cả thủ tục đều được giải quyết trực tuyến

. Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua, HEPZA đã có những nỗ lực ra sao để hỗ trợ DN và thu hút đầu tư hiệu quả hơn?

+ Ông Bùi Minh Trí: Chúng tôi xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ xuyên suốt, gắn liền với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng DN. Trong đó, trọng tâm là củng cố và nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa tại chỗ”, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục.

Thực tế, cơ chế “một cửa tại chỗ” đã được HEPZA triển khai từ những ngày đầu thành lập KCX Tân Thuận và cũng là lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Cơ chế này đã chứng minh hiệu quả trong hơn 30 năm qua, với việc ban quản lý được phân cấp, ủy quyền để giải quyết hầu hết các TTHC trong KCX, KCN, từ đầu tư, thương mại đến quy hoạch, xây dựng, môi trường và lao động.

Việc xử lý hồ sơ ngay tại ban quản lý, không qua nhiều tầng nấc trung gian, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm phiền hà đáng kể. Mô hình này được đánh giá là một trong những điểm sáng trong quản lý nhà nước đối với KCX, KCN tại TP.HCM.

Chúng tôi cũng liên tục rà soát, điều chỉnh quy trình nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Chỉ riêng năm 2024, HEPZA đã giảm trên 30% thời gian xử lý của 12 thủ tục về đầu tư.

Năm 2025, UBND TP.HCM ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của HEPZA, thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng tiếp tục được rút gọn đáng kể. Có thể kể đến như thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài giảm từ 13 ngày xuống chín ngày làm việc. Hay cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt được giảm từ 11 ngày xuống còn bảy ngày làm việc…

Bên cạnh đó, tất cả thủ tục hiện nay đều được tiếp nhận và giải quyết trên nền tảng trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt trên 90%, thanh toán trực tuyến đạt 100%, biên lai điện tử được triển khai đồng bộ.

Đa số các thủ tục được thực hiện trực tuyến toàn trình, du vậy khi doanh nghiệp có nhu cầu, các cán bộ HEPZA luôn sẵn sàng hỗ trợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Giảm chồng chéo, tránh cục bộ địa phương

. Từ góc độ của HEPZA, ông nhận thấy những thay đổi tích cực về môi trường đầu tư của TP được thể hiện ra sao?

+ Môi trường đầu tư ở TP.HCM đang có sự chuyển động thực chất, cả về chính sách, hạ tầng lẫn cách tiếp cận DN. Điều này thể hiện rõ tại HEPZA, khi số lượng nhà đầu tư mới quan tâm đến các KCN gia tăng, đặc biệt là các nhà đầu tư công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và những lĩnh vực hướng tới phát triển bền vững.

Quy hoạch phát triển hệ thống KCN mới của TP.HCM sau sáp nhập mở ra không gian hoàn toàn khác biệt. Theo phê duyệt của Thủ tướng, TP.HCM sau sáp nhập sẽ có 105 KCN với tổng diện tích hơn 49.000 ha (66 khu đã thành lập và 59 khu đang hoạt động ổn định). Do đó, việc tái thiết lại cấu trúc công nghiệp theo hướng vùng - với TP.HCM cũ là trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghệ cao; Bình Dương là hạt nhân công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển, logistics sẽ giúp tạo ra hệ sinh thái công nghiệp toàn diện, kết nối chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau.

Việc hợp nhất các KCN, KCX ở ba địa phương sẽ mở rộng không gian phát triển các KCN, là trung tâm công nghiệp của cả nước, tối ưu chỉ tiêu sử dụng đất KCN, kết nối hạ tầng đồng bộ, giảm chồng chéo các thủ tục giữa các địa bàn như trước đây. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước muốn tận dụng hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Hiện nay, ban quản lý là đầu mối duy nhất thực hiện toàn bộ thủ tục đầu tư cho các KCN trên địa bàn, bất kể dự án nằm ở đâu, không phân biệt xã, phường. Việc xử lý tập trung tại một đầu mối giúp bảo đảm tiến độ, giảm chồng chéo, khắc phục triệt để tình trạng cục bộ địa phương.

Chúng tôi tin rằng với cấu trúc không gian công nghiệp được tái thiết theo chiến lược vùng, cùng cơ chế quản lý hiện đại, đồng bộ và chủ động, TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt mô hình KCN công nghệ cao, sáng tạo và phát triển bền vững - không chỉ cho TP, mà cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

. Xin cảm ơn ông.