TP.HCM với nền hành chính phục vụ phát triển - Bài 3: TP.HCM số hóa, rút ngắn thủ tục làm nức lòng nhà đầu tư

(PLO)- Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong xây dựng nền hành chính phục vụ, môi trường kinh doanh của TP.HCM đang ngày càng minh bạch, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với TP.

Trên các diễn đàn kinh tế - xã hội, lãnh đạo UBND TP.HCM nhiều lần khẳng định từ những tháng đầu năm 2025, môi trường đầu tư của TP.HCM đã có những chuyển biến rõ nét, ngày càng cải thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp (DN).

TP.HCM đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, cho thấy những nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), đổi mới tư duy phục vụ DN đang bước đầu “gặt hái quả ngọt”.

Một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển biến này là Ban quản lý Các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp TP.HCM (HEPZA). Hai năm liên tiếp, 2023 và 2024, HEPZA giữ vị trí dẫn đầu cả hai chỉ số quan trọng, gồm chỉ số CCHC (PAR Index) và chuyển đổi số (DTI) trong khối sở, ban ngành của TP. Thành tích này phản ánh quyết tâm đổi mới của đơn vị, đồng thời cho thấy những tác động tích cực của cải cách đến sự hài lòng và tin tưởng từ phía cộng đồng DN.

Ông Phạm Hồ Quốc An, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, đang chờ cán bộ tại HEPZA hỗ trợ giải quyết thủ tục. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đánh giá trước hồ sơ, rút ngắn thủ tục

Lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu, lãnh đạo HEPZA lúc bấy giờ từng chia sẻ thẳng thắn với UBND TP.HCM rằng chỉ ba năm trước đó, đơn vị này còn nằm ở nhóm cuối bảng về chỉ số CCHC. Thế nhưng bằng sự quyết tâm của cả tập thể, với nỗ lực cải tiến từng quy trình, thay đổi cách phục vụ, HEPZA đã bứt phá ngoạn mục và vươn lên nhóm đầu. Không chỉ là con số trên bảng xếp hạng, thành quả này còn được minh chứng qua sự ghi nhận từ chính DN, người lao động - những đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ sự thay đổi.

Một sáng tháng 9, có mặt tại bộ phận “một cửa” của HEPZA, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi gần như cả buổi sáng chỉ có lác đác vài DN đến nhận kết quả giải quyết thủ tục. Hỏi ra mới biết hơn 90% thủ tục hành chính (TTHC) tại HEPZA đã được thực hiện trực tuyến toàn trình, phần còn lại cũng đã số hóa một phần đáng kể.

Quá trình nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ trên cổng dịch vụ công, nếu DN có nhu cầu trao đổi trực tiếp để hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng, cán bộ HEPZA sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ ngay tại trụ sở.

Tại đây, chúng tôi gặp ông Phạm Hồ Quốc An, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, đến HEPZA nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án mới tại Khu công nghiệp (KCN) Lê Minh Xuân 3, xã Bình Lợi. Lần này, công ty của ông An cho hai nhà đầu tư Đài Loan thuê một phần nhà xưởng tại KCN Lê Minh Xuân 3 để đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị khóa các loại.

Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, ông An cho biết công tác CCHC tại HEPZA nói riêng và các cơ quan nhà nước nói chung đã có nhiều cải thiện đáng kể. Chẳng hạn, khi xem xét dự án, HEPZA đã đánh giá sơ bộ hồ sơ trước giúp nhà đầu tư. Qua đó, đã hạn chế rủi ro rút hồ sơ cũng như rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

“Nhờ cử chuyên viên đánh giá hồ sơ trước mà những nhà đầu tư như chúng tôi đã có hồ sơ hoàn thiện để nộp sớm” - ông An nói và cho rằng với một siêu đô thị như TP.HCM, hướng xử lý này vừa giúp tiết kiệm thời gian cũng vừa tránh các phát sinh gây lãng phí cho nhà đầu tư.

Từ kinh nghiệm nhiều năm phụ trách lĩnh vực đầu tư, ông An cho rằng chất lượng đầu tư trong 10 năm trở lại đây có nhiều tích cực. Thay vì thu hút các ngành thâm dụng lao động, các dự án hiện nay mang hàm lượng giá trị công nghiệp kỹ thuật, vốn tăng lên đáng kể 3-3,5 lần so với 5-6 năm trước đây.

Ông cũng đánh giá quy trình hồ sơ chuẩn bị đầu tư qua các năm không biến đổi đáng kể, thể hiện sự ổn định về chính sách.

Ông An nhấn mạnh đến sự đồng cảm của HEPZA trong quá trình làm thủ tục cho nhà đầu tư với sự tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ tích cực. “Để xây dựng được nền hành chính phục vụ thì cơ quan nhà nước và DN phải có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời cần sự nâng cấp kỹ thuật cũng như năng lực chuyên môn cao của cán bộ” - ông An nói.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp ở TP.HCM ngày càng được nâng chất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thủ tục số hóa, doanh nghiệp hài lòng

Cũng tại HEPZA, bà Trần Thị Thương, đại diện Công ty TNHH Innova (KCX Tân Thuận), đang ngồi ở dãy ghế chờ, trên tay cẩn thận kẹp tập hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Đây không phải lần đầu đến HEPZA làm TTHC nên từ khâu chuẩn bị giấy tờ đến việc nắm quy trình, bà Thương đều rành rọt, thao tác gọn gàng nên không phải tốn nhiều thời gian.

“Những lần trước, hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể chúng tôi làm tại Sở LĐ-TB&XH. Sau sắp xếp, tinh gọn các đầu mối hành chính, tôi được hướng dẫn đến HEPZA. Dù nộp ở đâu cũng rất thuận tiện vì phần lớn thủ tục đã được số hóa, thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công” - bà Thương chia sẻ.

Theo bà, khoảng hai năm trở lại đây, kể từ khi các TTHC được số hóa, việc chuẩn bị và nộp hồ sơ càng thêm thuận lợi. DN không phải đi lại nhiều lần hay mất thời gian chờ đợi như trước. Chỉ cần truy cập hệ thống, các bước khai báo, nộp, theo dõi đều có thể thực hiện nhanh chóng.

“Đặc biệt, với những thủ tục phức tạp hoặc khi có thay đổi về quy định, chỉ cần gọi lên thì cán bộ HEPZA cũng như phòng ban của các sở, ngành liên quan đều hướng dẫn chi tiết, giúp chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều” - bà Thương cho hay.

Ở góc nhìn của DN, bà Thương cho rằng TP.HCM đang đi đúng hướng khi xây dựng nền hành chính phục vụ. Tuy nhiên, để hệ thống ngày càng hoàn thiện, bà gợi mở TP cần chú trọng hơn nữa vào đơn giản hóa biểu mẫu, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng cường tính liên thông giữa các sở, ngành để DN không phải đi lại, bổ sung nhiều lần.

Bà cũng bày tỏ mong muốn các cổng dịch vụ công trực tuyến được cập nhật, nâng cấp thường xuyên, có giao diện thân thiện hơn, giúp DN thao tác dễ dàng.

“Các văn bản, quy định pháp luật đang có nhiều thay đổi nên tôi mong TP.HCM xây dựng kênh hướng dẫn 24/7 để hướng dẫn DN gỡ khó khi làm các thủ tục trên cổng dịch vụ công. Có thể tích hợp AI, chuyển đổi số để làm việc này dễ dàng hơn” - bà Thương kiến nghị và kỳ vọng những cải cách của TP.HCM sẽ giúp DN đang hoạt động thuận lợi hơn, tạo được môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư mới.

Bà Trần Thị Thương, đại diện Công ty TNHH Innova, đến làm hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể tại HEPZA. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Phạm Thị Liên, đại diện Công ty TNHH Freetrend (KCX Linh Trung), nhớ lại lần gần đây nhất bà đến cơ quan chức năng là để nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại HEPZA. Với tập hồ sơ gọn gàng trong tay, bà chỉ mất ít phút để hoàn tất khâu tiếp nhận và vài ngày sau đã nhận kết quả.

“Từ khâu nộp hồ sơ đến khi hoàn tất chỉ mất vài ngày. Từ ngày TP.HCM số hóa các thủ tục, tôi thấy việc cấp phép cũng như làm hồ sơ không còn mất nhiều thời gian như trước. Mọi quy trình rõ ràng, minh bạch, DN chúng tôi cũng yên tâm hơn” - bà Liên nhận xét.

Theo bà Liên, TP.HCM đang cho thấy quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ DN không chỉ ở việc rút ngắn thời gian xử lý, mà còn ở sự minh bạch, công khai trong từng bước. Điều này giúp DN giảm bớt nỗi lo giấy tờ chồng chéo, hồ sơ bị “ngâm”, thay vào đó có thể tập trung nguồn lực cho sản xuất và phát triển.

Bà Liên tin rằng khi quy trình thủ tục ngày càng ổn định, đồng bộ, môi trường kinh doanh minh bạch sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với TP.HCM.

Tám tháng đầu năm, TP.HCM thu hút gần 7 tỉ USD vốn FDI Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM, tám tháng đầu năm 2025, TP.HCM thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) gần 7 tỉ USD, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại HEPZA, tính đến ngày 9-9, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCX, KCN TP.HCM đạt 4 tỉ USD . Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,4 tỉ USD. Riêng HEPZA, từ ngày 1-1 đến 18-8 đã tiếp nhận gần 1.400 hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia với 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

