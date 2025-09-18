TP.HCM - sứ mệnh tiên phong, làm hình mẫu cho cả nước 18/09/2025 06:00

(PLO)- TP.HCM cần một bước chuyển mình mạnh mẽ từ hành chính quản lý, mệnh lệnh sang hành chính phục vụ, để rồi tiến đến hành chính kiến tạo và xa hơn là nền hành chính kiểu mẫu.

Nhắc đến TP.HCM - đô thị năng động, sáng tạo và không ngừng vươn lên, người ta nghĩ ngay đến nhịp sống sôi động và guồng quay phát triển không ngừng của đời sống kinh tế - xã hội. Vấn đề đặt ra là hệ thống quản lý nhà nước sẽ làm gì để theo kịp tốc độ ấy?

Câu trả lời không thể chỉ dừng ở cải cách hành chính đơn thuần. TP.HCM cần một bước chuyển mình mạnh mẽ từ hành chính quản lý, mệnh lệnh sang hành chính phục vụ. Để rồi tiến đến hành chính kiến tạo và xa hơn là nền hành chính kiểu mẫu. Đây không chỉ là yêu cầu nội tại để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mà còn là sứ mệnh của một đô thị tiên phong, hình mẫu cho cả nước.

Những năm qua, TP.HCM đã có những bước tiến mạnh mẽ để xây dựng một nền hành chính thực sự phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thủ tục hành chính được tinh gọn, giấy phép con được cắt giảm, công nghệ thông tin được đưa vào vận hành theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Kết quả là thời gian, chi phí và phiền hà cho người dân được giảm đáng kể.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đã trở nên phổ biến, cho phép nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả ngay tại nhà. Điều này không chỉ mang lại thuận tiện, mà còn minh bạch hóa quy trình, hạn chế tiêu cực, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và cán bộ công quyền.

Tuy nhiên, với một siêu đô thị, “phục vụ” thôi là chưa đủ. TP.HCM cần trở thành nền hành chính kiến tạo và điều này đỏi hỏi sự chủ động, linh hoạt của bộ máy, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới. Mục tiêu không chỉ là vận hành trơn tru, mà còn dẫn dắt, tạo ra chuẩn mực quản trị mới để các địa phương khác học hỏi.

Trước mắt, trọng tâm của giai đoạn này là vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp - một bước đi chiến lược nhằm tinh giản bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho cấp cơ sở.

Vận hành mô hình hai cấp không hề đơn giản. Thách thức lớn nhất là đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, tránh chồng chéo chức năng, đồng thời xây dựng các quy trình minh bạch để nhân rộng ra cả nước. Khi làm được điều này, TP.HCM sẽ chứng minh rằng quản lý nhà nước không chỉ là “quản” mà còn là kiến tạo và dẫn dắt.

Trong nền hành chính kiểu mẫu ấy, công nghệ chính là nền tảng không thể thiếu. TP.HCM đang hướng đến một chính quyền thông minh toàn diện với các nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung. Từ quản lý giao thông, y tế, giáo dục, môi trường đến vận hành bộ máy, mọi hoạt động đều được số hóa, giúp lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Tầm nhìn của nền hành chính kiểu mẫu không chỉ là giải quyết tốt vấn đề hiện tại, mà còn dự báo và chuẩn bị cho tương lai. Việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ là lời giải cho bài toán quản lý một siêu đô thị; còn việc ứng dụng công nghệ để xây dựng chính quyền thông minh sẽ là lời hứa về một tương lai minh bạch, hiệu quả và thuận lợi cho người dân.

Đây chính là thời điểm để TP.HCM khẳng định vị thế tiên phong, không chỉ bằng những con số tăng trưởng, mà bằng một bộ máy quản lý chuyên nghiệp, tận tâm và hiện đại, vì mục tiêu cuối cùng là một môi trường sống an toàn, tiện nghi và đáng tự hào.

Và để đạt được điều đó, hơn bao giờ hết, TP.HCM cần sự quyết tâm, sáng tạo, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp để trở thành đô thị kiểu mẫu không chỉ của Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực.