TP.HCM cần cơ chế thu hút 1 triệu tỉ đồng/năm mới đảm bảo tăng trưởng 10% 16/09/2025 19:57

(PLO)- Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, TP.HCM cần cơ chế chính sách để huy động vốn, thu hút đầu tư xã hội khoảng 1 triệu tỷ đồng/năm mới đạt tăng trưởng kinh tế khoảng 10% trong nhiệm kỳ tới.

Chiều 16-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Báo cáo viên TP tháng 9-2025.

Tại đây, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Thành ủy viên, Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chia sẻ về những nội dung mới và cốt lõi của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Báo cáo viên TP tháng 9-2025. Ảnh: THANH TUYỀN

Bố trí 4-5% tổng chi ngân sách hàng năm cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, TP.HCM đã đưa những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức của TP trong nhiệm kỳ tới vào báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Việc này được Bộ Chính trị đánh giá là điểm mới, sáng tạo của TP.HCM.

Sau sáp nhập, TP.HCM có dân số gần 14 triệu người, nằm trong top 20 thành phố đông dân nhất thế giới. TP.HCM có diện tích 6772,5 km2, GDP dự kiến đạt 123 tỉ USD vào cuối năm 2025, chiếm ¼ của cả nước...

PGS.TS Trần Hoàng Ngân trình bày tại buổi báo cáo. Ảnh: THANH TUYỀN

Từ những lợi thế này, TP.HCM đặt mục tiêu cho giai đoạn 2025-2030 sẽ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

TP.HCM cũng sẽ huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Đến năm 2030, hướng tới 100 năm thành lập Đảng, TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, thông minh, phát triển nhanh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM trở thành đô thị phát triển ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố phát triển nhanh, hiện đại và bền vững.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cũng đề cập đến khó khăn của TP.HCM hiện nay để thực hiện được các mục tiêu trên. Đó là làm sao để kết nối hạ tầng giao thông. TP cũng thiếu nguồn nhân lực thích ứng với bối cảnh mới, thời cơ mới; các vấn đề về ô nhiễm môi trường… Hay sự cạnh tranh giữa các thành phố trên thế giới hiện nay, đặt TP.HCM với các thành phố trong khu vực Đông Nam Á, châu Á... là bài toán mà TP cần lời giải.

Cùng đó, chỉ tiêu TP đáng sống toàn cầu và có chất lượng sống tốt cũng là thách thức; cần có giải pháp căn cơ để thực hiện mục tiêu này.

TP cũng đặt mục tiêu bố trí 4-5% tổng chi ngân sách hàng năm cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, được Trung ương đánh giá cao khi dành nguồn lực cho lĩnh vực này.

Nghị quyết 98 cần có cơ chế linh hoạt để thu hút đầu tư

Đề cập đến 6 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó TP.HCM xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 14.000 đến 15.000 USD.

Về tổng vốn đầu tư xã hội, bình quân 5 năm là 35- 40% GRDP/ năm.

Theo tính toán của PGS.TS Trần Hoàng Ngân, TP.HCM cần 1,2 triệu tỉ đồng/năm cho tổng vốn đầu tư thì mới giải quyết được hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo được tăng trưởng. Nhưng ngân sách chỉ có thể được 200.000 tỉ đồng, còn lại thì đầu tư xã hội cần đến 1 triệu tỉ đồng/ năm.

“Vì vậy, TP.HCM cần cơ chế chính sách để huy động trong nhân dân, doanh nghiệp cho công tác đầu tư xã hội. Bài toán đặt ra là Nghị quyết 98 tới đây phải có thể chế linh hoạt nhất, năng động nhất, mở rộng nhất, thông thoáng nhất để thu hút vốn đầu tư nước ngoài và trong nhân dân để đạt 1 triệu tỷ đồng/năm thì mới có được 1,2 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư XH, chiếm 35% trong GRDP thì kinh tế TP.HCM mới tăng trưởng 10%”- PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho biết.