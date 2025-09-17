TP.HCM với nền hành chính phục vụ phát triển - Bài 1: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy: Cơ hội vàng để TP.HCM tái cấu trúc nền hành chính

(PLO)- Vận hành chính quyền địa phương hai cấp là cơ hội vàng để TP.HCM tái cấu trúc nền hành chính - nơi người dân và doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của mọi quyết sách phát triển.

Những năm qua, việc cải cách hành chính (CCHC) được chính quyền TP.HCM liên tục nâng chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp cũng như yêu cầu phát triển của TP, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt hiệu quả, đưa TP tiến vào kỷ nguyên mới.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định trong bối cảnh mới, việc chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp thiết để chính quyền đồng hành hiệu quả hơn với người dân và doanh nghiệp.

Phóng viên: Thưa bà, để TP.HCM tiến vào kỷ nguyên mới với vai trò đầu tàu thì đột phá cải cách hành chính được xem là hành trang không thể thiếu?

+ Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy: Để giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước trong kỷ nguyên mới - đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng - TP.HCM xác định CCHC không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là yếu tố mang tính quyết định.

Những năm qua, TP đã không ngừng nỗ lực xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Việc đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số đã giúp giảm thiểu phiền hà, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

TP.HCM cũng đang từng bước chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, từ nền quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản lý hành chính trên nền tảng số. Đây chính là hành trang quan trọng để TP bước vào giai đoạn phát triển mới - hiện đại, hiệu quả, bền vững, vận hành tốt nhất mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Năm 2024, TP.HCM ghi nhận bước tiến đáng kể khi chỉ số CCHC vươn lên vị trí thứ 21/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Đây là kết quả cao nhất của TP từ năm 2021 đến nay (năm 2023 xếp hạng 33). Kết quả này phản ánh sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị TP trên hành trình đổi mới; sự đồng thuận, chung tay góp sức của người dân, doanh nghiệp cùng chính quyền TP hướng tới nền hành chính phục vụ thực chất và hiệu quả.

. Với sự ra đời của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, TP.HCM sẽ có những đột phá nào để hướng đến cải cách thực chất trong môi trường đầu tư kinh doanh, thưa bà?

+ TP.HCM đang tập trung triển khai Nghị quyết 68 với quyết tâm cụ thể hóa các hành động nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững. Trọng tâm là hoàn thiện hệ sinh thái thể chế, đẩy mạnh CCHC và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, công bằng. Bởi CCHC thực chất, hiệu quả chính là nền tảng cốt lõi để kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Đây không phải là nhiệm vụ mới mà là điều TP đã, đang và sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện mỗi ngày. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những rào cản khiến người dân, doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng, thủ tục hành chính (TTHC) đôi khi còn phiền hà, quy trình rườm rà…

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương thực hiện một số giải pháp cốt lõi cho công tác CCHC năm 2025.

Trong đó, đảm bảo sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế trong toàn hệ thống chính trị đạt hiệu quả và theo đúng tiến độ. Các sở, ban ngành, địa phương sau sắp xếp đã đi vào hoạt động một cách đồng bộ kể từ ngày 1-7, không để công việc bị gián đoạn gây ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

TP cũng nâng cao hiệu quả triển khai công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC, trong đó tập trung triển khai cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. TP phấn đấu năm 2025, cắt giảm ít nhất 30% thời gian làm TTHC, 30% TTHC có điều kiện kinh doanh không cần thiết, góp phần giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, TP đã triển khai tiếp nhận và giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, xử lý thủ tục nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi. Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với triển khai Đề án 06 và “Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số”.

TP cũng thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe, ghi nhận những ý kiến góp ý và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thân thiện để khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia vào hoạt động quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quan trọng hơn hết, để có một nền hành chính thực sự “phục vụ”, TP.HCM xác định phải xây dựng văn hóa hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tận tâm. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả cải cách, nụ cười của người được phục vụ là minh chứng rõ nhất cho thành công của công cuộc chuyển đổi này.

. Vậy sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp có là cơ hội thuận lợi để TP.HCM xoay chuyển nền hành chính phục vụ một cách mạnh mẽ?

+ Chúng ta đang trải qua dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung khi tổ chức lại bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Đây chính là cơ hội vàng để TP tái cấu trúc nền hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi then chốt trong cải cách thể chế nhà nước, giúp nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời loại bỏ sự chồng chéo, trùng lặp chức năng giữa các cấp, các ngành. Xóa bỏ cấp trung gian cũng giúp tinh giản bộ máy, tối ưu hóa quy trình quản lý, giảm thiểu tình trạng quan liêu, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch hơn.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi then chốt trong cải cách thể chế nhà nước, giúp nâng cao hiệu lực quản lý.

Mô hình mới xác lập rất rõ vị thế của từng cấp. Cấp Trung ương xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, giữ vai trò kiến tạo, quản lý vĩ mô và kiểm tra, giám sát. Cấp tỉnh hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền theo hướng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cấp xã là chính quyền gần dân, sát dân, chuyển từ mô hình “chính quyền quản lý” sang mô hình “chính quyền phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện TP đang xúc tiến thành lập và vận hành mô hình trung tâm phục vụ hành chính công hai cấp (TP và cấp xã), thay thế cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trước đây, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể để phục vụ, lấy công nghệ thông tin làm công cụ, chuyển đổi số là phương thức.

Điểm nổi bật là trung tâm phục vụ hành chính công TP và cấp xã tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cả hai cấp, thể hiện đúng chủ trương thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi TP.HCM.

Đây không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ công, mà còn là “bộ mặt” của chính quyền địa phương. Vì vậy, đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp phải là một đội ngũ ưu tú, chuẩn mực, được đào tạo, bồi dưỡng kỹ lưỡng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng như những kỹ năng cần thiết khác.

Song song đó, TP sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý hành chính - từ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đến quản lý dữ liệu - nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu giấy tờ và chi phí vận hành. Việc áp dụng phần mềm quản lý tài chính, hồ sơ công việc và dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp giảm tải cho bộ máy hành chính cấp cơ sở.

TP cũng xác định nhiệm vụ xây dựng hệ thống dữ liệu hành chính điện tử liên thông từ cấp xã đến cấp TP, giúp công chức dễ dàng tiếp cận thông tin, xử lý công việc hiệu quả và giảm thiểu thời gian đi lại cho người dân. Đặc biệt, TP sẽ tiếp tục đơn giản hóa quy trình, cắt bỏ các bước trung gian không cần thiết, tinh gọn thủ tục và minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý công việc, tiến tới xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả.

Có thể khẳng định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy lần này không đơn thuần là cải cách tổ chức, mà là bước chuyển mình chiến lược để TP.HCM xoay chuyển mạnh mẽ từ mô hình “quản lý” sang “phục vụ” - nơi người dân và doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của mọi quyết sách phát triển.

. Xin cảm ơn bà.

