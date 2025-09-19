Bộ Nội vụ: Tăng cường công chức Trung ương, thành phố xuống hỗ trợ phường, xã 19/09/2025 19:10

(PLO)- Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, cho rằng khi cải cách hành chính cần để người dân cảm nhận được sự khác biệt của nền hành chính trước và sau sắp xếp.

Chiều 19-9, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ trì hội nghị giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn TP.HCM trong tình hình mới.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phải phục vụ người dân tốt hơn giai đoạn trước 1-7



Tại hội nghị, một số địa phương nêu khó khăn của người dân khi thực hiện thủ tục do chưa liên thông dữ liệu, hạ tầng còn sự cố, đội ngũ cán bộ quá tải công việc…

Ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho biết TP đã nắm rõ khó khăn của phường, xã và nhìn nhận vấn đề này không chỉ xảy ra ở TP mà còn trên cả nước. Các bộ, ngành và TP sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn này.

“Với thực tiễn đa dạng, cấp cơ sở cần giải đáp các vướng mắc cho người dân. Những hỗ trợ trễ hạn, hệ thống bị treo… vì lý do khách quan, nếu có sự giải đáp thấu tình đạt lý thì người dân, doanh nghiệp sẽ thấu hiểu” – ông Huy nói và đề nghị cán bộ, công chức cần thực hiện nhiệm vụ của mình với trách nhiệm cao nhất.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, nhìn nhận công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với bộ máy mới, con người mới.

Theo ông Hùng, TP.HCM cần tìm các giải pháp để bộ máy vận hành trơn tru, hiệu quả, đích đến là phải phục vụ nhu cầu của người dân tốt hơn mà theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải phục vụ tốt hơn giai đoạn trước 1-7.

Do vậy, các cơ quan, đơn vị không thực hiện đơn độc chỉ về CCHC mà phải gắn với cả hệ thống chính trị mới thành công. “Làm sao để người dân biết, hiểu quyền lợi của họ, thấy sự khác biệt của nền hành chính trước và sau sắp xếp thì họ sẽ hài lòng” – ông Hùng nhấn mạnh và cho rằng sự hài lòng của người dân được thể hiện bằng con số. Và để làm người dân hài lòng thì chính cán bộ, công chức cũng phải thấy tự hài lòng về chính mình.

Đối với các tồn tại, hạn chế, ông Nguyễn Minh Hùng chia sẻ các địa phương cũng gặp vướng mắc như TP.HCM, chẳng hạn chưa liên thông giữa các phần mềm, quá tải về hạ tầng, đội ngũ công chức… Ông cho biết Chính phủ cũng cảm nhận được điều đó.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính đề nghị thời gian tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tăng cường cử công chức Trung ương, TP xuống hỗ trợ phường, xã.

“Không được tạo khoảng cách nhiều giữa người dân và chính quyền, cán bộ phải có trách nhiệm hết sức với người dân, xã hội…” – ông Phạm Minh Hùng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhận diện khó khăn để tháo gỡ nhanh chóng

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận năm 2024, các chỉ số CCHC của ba địa phương (TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đều cải thiện rõ rệt về điểm số và thứ hạng so với năm 2023.

Ngoài ra, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo nền tảng cho chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, hiệu quả. TP.HCM đã nhanh chóng đưa hầu hết thủ tục hành chính lên nền tảng trực tuyến toàn trình, phi địa giới hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn.

Ông Cường cũng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực của các địa phương trong triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Tuy vậy, ông đã thẳng thắn nêu rõ công tác CCHC của TP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu kết luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp; còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn với tỉ lệ khá cao (hơn 4%); việc xử lý phản ánh, kiến nghị chưa trọng tâm, mức hài lòng thấp; thiếu bộ chỉ số đánh giá theo chuỗi dịch vụ.

Ngoài ra, một số đơn vị hành chính cấp xã tập trung đông dân cư, khối lượng công việc, hồ sơ TTHC cần phải xử lý nhiều nhưng hạn chế về nhân sự; thiết bị cũ, lạc hậu; thiếu cán bộ, công chức sau sáp nhập, đặc biệt là cán bộ, công chức chuyên môn trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, địa chính, tài chính, xây dựng, giao thông, y tế, giáo dục…

Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi từ nền hành chính “quản lý - mệnh lệnh” sang “phục vụ - đồng hành”, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các địa phương, sở, ngành đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu, liên thông chữ ký số, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiếp tục triển khai hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý TTHC phi địa giới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thái độ của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực thi nhiệm vụ; kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

“Công tác CCHC có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Vì vậy, TP phải tiếp tục giữ vững tính chủ động, nhận diện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn quản lý, những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ, giải quyết” - ông Cường nhấn mạnh.