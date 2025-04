Long An dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long về cải cách hành chính năm 2024 09/04/2025 17:52

(PLO)- Với những nỗ lực không ngừng, Long An đã vươn lên vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về chỉ số cải cách hành chính năm 2024

Ngày 9-4, UBND tỉnh Long An tổ chức phiên họp tháng 3 và quý 1 năm 2025.

Quang cảnh phiên họp của UBND tỉnh Long An tháng 3 và quý 1 năm 2025. Ảnh:HD

Theo số liệu báo cáo, khởi đầu năm 2025 khá ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I đạt 7,2%, cao nhất trong 4 năm qua. Không chỉ nông nghiệp giữ nhịp ổn định, mà công nghiệp, dịch vụ và đầu tư đều tăng mạnh mẽ, tạo thế và lực mới cho toàn tỉnh bước vào quý II với nhiều kỳ vọng.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của Long An ước quý I năm 2025 đạt 7,2%. Ảnh:HD

GRDP quý I/2025 của Long An tăng 7,2% cao nhất kể từ năm 2021, vượt xa mức 4,81% cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh nhất với 10,02%; khu vực dịch vụ tăng 6,81%; nông – lâm – thủy sản tăng ổn định 3,63%. Kinh tế quý I thể hiện rõ sự bứt tốc trong từng lĩnh vực, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng 10-11% cả năm.

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo và công bố kết quả, xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024 và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2024 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cải cách hành chính Long An luôn mang đến sự hài lòng cho người dân. Ảnh:PN

Theo đó, năm 2024, Long An đạt 89,68%, tăng 0,46% so với năm 2023. Thành tích này giúp Long An xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Song song với cải cách hành chính, kinh tế Long An cũng có những bước tiến đáng kể. Sản xuất công nghiệp tăng 11,06%, dẫn đầu là ngành chế biến chế tạo tăng 11,72%. Các khu công nghiệp thu hút 39 dự án mới (gồm 27 FDI), tổng vốn gần 3.000 tỉ đồng và hơn 63 triệu USD. Tỉ lệ lấp đầy đạt 69%, cho thấy tiềm năng tiếp nhận đầu tư còn lớn. Khu kinh tế cửa khẩu cũng ghi nhận 4 dự án mới, tổng diện tích 21,86 ha.

Nhiều dự án mới được khởi công trên địa bàn tỉnh Long An đầu năm 2025. Ảnh: HUỲNH DU

Hoạt động thương mại dịch vụ duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 28.056 tỷ đồng, tăng 13,73%. Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 19,18%. Xuất khẩu đạt 2.030 triệu USD, tăng 17,61%; nhập khẩu đạt 1.270 triệu USD, tăng 13,59%. Những con số này cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu đã được nối lại hiệu quả, doanh nghiệp Long An đang chủ động mở rộng thị trường.