Phường Long Bình, TP.HCM phát triển đô thị đa chức năng quanh nhà ga metro Suối Tiên 16/08/2025 11:47

(PLO)- Phường Long Bình, TP.HCM hướng tới mục tiêu tạo đột phá về hạ tầng giao thông và xây dựng Trung tâm logistic tích hợp đa phương thức tại khu vực bến xe miền Đông- Depot metro Bến Thành- Suối Tiên, xây dựng các đô thị đa chức năng xung quanh nhà ga metro...

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Long Bình, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã đến tham dự.

Đảng bộ phường Long Bình, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH THÙY

Phường kiểu mẫu về kết nối với phường lân cận, liên kết vùng

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng, nhìn nhận phường Long Bình thuộc phân vùng phía Đông; định hướng trở thành đô thị sáng tạo với các trung tâm tài chính, công nghệ cao, giáo dục, y tế và du lịch sinh thái.

Theo bà, phường Long Bình phải thực sự là một phường kiểu mẫu về kết nối nội thị với các phường lân cận, kết nối liên vùng với các khu vực đô thị, công nghiệp tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; đóng góp vào nhiệm vụ đầu mối logistics chiến lược với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thông minh.

“Trách nhiệm của phường không chỉ là phát triển nội tại mà còn phải đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự tăng trưởng bền vững, hài hòa, đúng quy hoạch của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới” - bà nói.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng yêu cầu phường tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Ảnh: THANH THÙY

Cũng theo bà, phường Long Bình có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thương mại - dịch vụ, giao thông đường thủy - bộ - Metro, cụm các công trình, văn hóa - lịch sử... Cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng xanh - bền vững.

Cùng đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái - tâm linh chất lượng cao.

Đánh giá cao 30 chỉ tiêu, sáu chương trình trọng tâm - công trình trọng điểm và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà phường đề ra, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cho rằng đây sẽ là những mục tiêu tiền đề, tạo bước đột phá phát triển của Đảng bộ phường Long Bình sau sáp nhập.

Bà cũng đề nghị Đảng bộ phường cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển y tế - văn hóa - giáo dục. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của phường.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. "Đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của phường" - bà Hằng nói.

Ngoài ra, phường cần tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ sớm từ xa, không để xảy ra các điểm nóng, phấn đấu hoàn thành chuyển hóa địa bàn phường không có ma túy trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tạo đột phá khu đô thị quanh ga metro Suối Tiên, Depot Long Bình

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Long Bình đặt ra 30 chỉ tiêu, 6 chương trình trọng tâm - công trình trọng điểm. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, tăng cường quản lý đồ án quy hoạch chi tiết phân khu đã được phê duyệt.

Đồng thời, đề xuất TP chủ trương kết nối trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến 2040, tầm nhìn đến 2060 nhằm hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và xây dựng Trung tâm logistic tích hợp đa phương thức (giao thông bộ- giao thông thủy- Metro) tại khu vực bến xe miền Đông- Depot metro Bến Thành- Suối Tiên, kết nối số và vùng đệm hạ tầng hỗ trợ (bãi đỗ xe, kho hàng, trung chuyển…).

Cùng đó, thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích thí điểm phát triển mô hình khởi nghiệp kinh tế số, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử…

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng thành viên tổ công tác đại hội Thành ủy chúc mừng đại hội đảng bộ phường. Ảnh: THANH THÙY

Về giải pháp, phường sẽ nâng cấp hạ tầng số, đưa các hoạt động giao dịch hành chính của phường vận hành trên môi trường số và đạt mức độ toàn trình.

Phường cũng nghiên cứu, đề xuất TP.HCM triển khai các phân khu chức năng đô thị đa dạng, từ tiện ích công cộng đến những không gian thương mại, dịch vụ, văn phòng, các công trình hỗn hợp tại các trạm, bến, nút giao thông có kết nối thuận lợi, như: nhà ga metro Suối Tiên, Depot Long Bình, khu vực hậu cần cảng ICD Bình Dương, Long Bình.

Đồng thời, đầu tư nâng cấp, mở rộng đường số 11, đường Nguyễn Xiển, đường Phước Thiện, đường Nguyễn Văn Tăng kết nối với các trục đường giao thông với các địa phương giáp ranh.

Phường Long Bình kiến nghị TP quan tâm triển khai nhanh các giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng, dịch vụ và bến tàu khách trên sông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm tình trạng, ùn ứ, kẹt xe.