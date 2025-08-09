Làm 7 tuyến metro dài 355km, TP.HCM chính thức thành lập tổ chuyên gia 09/08/2025 09:10

(PLO)- TP.HCM chính thức thành lập Tổ Chuyên gia tư vấn triển khai mạng lưới đường sắt đô thị nhằm hỗ trợ thực hiện 7 tuyến metro dài 355km trong 10 năm tới.

Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ Chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 28-2-2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19-2-2025 của Quốc hội.

Tổ Chuyên gia do TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, làm Tổ trưởng; TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM làm Tổ phó và 29 chuyên gia thuộc các nhóm lĩnh vực chuyên ngành.

Theo đó, tổ chuyên gia sẽ tham gia góp ý định hướng cho Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND TP, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư về cơ chế, chính sách và các nội dung liên quan trong các lĩnh vực gồm: quy hoạch; phát triển đô thị theo mô hình TOD; thu hồi đất; phương án, trình tự, thủ tục đầu tư.

Phương án tài chính, huy động nguồn vốn; quản lý dự án, quản lý đấu thầu, quản lý chi phí; tổ chức thi công; kỹ thuật, công nghệ, vật liệu xây dựng; mô hình quản lý và điều hành dự án; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp đường sắt, chuyển giao công nghệ; quản lý khai thác, vận hành,...

Trong 10 năm tới sẽ thực hiện 7 tuyến metro với chiều dài 355km.

Tư vấn, phản biện và góp ý đối với chương trình, kế hoạch, đề án và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND TP, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư trong việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Các thành viên tổ chuyên gia có quyền trình bày, phát biểu ý kiến khi được yêu cầu. Ý kiến của tổ chuyên gia là cơ sở để Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND TP, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Tổ chuyên gia cũng sẽ được tham vấn ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước (bao gồm cả người đang công tác hoặc đã nghỉ hưu), cũng như các cơ quan nghiên cứu, nhằm phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thành lập Tổ thư ký giúp việc của Tổ chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM gồm 9 thành viên. Ông Hồ Ngọc Nghĩa, Phó trưởng Phòng Quản lý Đường sắt đô thị, Sở Xây dựng, làm tổ trưởng.

TP.HCM xác định, trong 10 năm tới sẽ thực hiện 7 tuyến metro với chiều dài 355km, trong đó tuyến metro số 2 dự kiến khởi công tháng 12-2025, 7 tuyến metro này cần huy động nguồn vốn khoảng 40,2 tỉ USD.

Các tuyến bao gồm: Bến Thành - An Hạ; Bến Thành - Thủ Thiêm và Tham Lương - Củ Chi; Hiệp Bình Phước - Bình Triệu - Ngã 6 Cộng Hòa - Tân Kiên - An Hạ; Đồng Thạnh (Hóc Môn) - sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp Phước; Long Trường - Xa Lộ Hà Nội - Cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - Depo Đa Phước; Vành đai trong; Tân Kiên - đường Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - Thảo Điền - Thanh Đa - Khu Công nghệ cao - Vinhomes Grand Park.