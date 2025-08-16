Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đặt hàng phường Gia Định bảy vấn đề cốt lõi 16/08/2025 11:22

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Định nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 người, bà Triệu Lệ Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Sáng 16-8, Đảng bộ phường Gia Định, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Gia Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 7 và 17 của quận Bình Thạnh cũ, với diện tích khoảng 2,76 km² và dân số 125.946 người. Đảng bộ phường Gia Định hiện có 102 tổ chức Đảng với 2.903 đảng viên.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Phường Gia Định ra mắt hệ thống trí tuệ nhân tạo "Người dân hỏi, phường Gia Định trả lời". Ảnh: PHẠM HẢI

Trí tuệ nhân tạo là trụ cột chuyển đổi số

Tại đại hội, mục tiêu “phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo” được phường Gia Định xác định là nhiệm vụ mới, mang tính đột phá, góp phần vào chuyển đổi số nâng tầm chính quyền và kinh tế địa phương.

Phường Gia Định nhận định khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã là trụ cột cho sự phát triển nhưng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là điểm nhấn mới để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh xây dựng chính quyền hai cấp, AI giúp tối ưu hóa quy trình hành chính, xử lý hồ sơ tự động, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, góp phần tăng tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn lên trên 95%. Phường cũng xác định phải đảm bảo nguồn nhân lực, chuyên gia công nghệ thông tin đủ năng lực triển khai.

Bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định, phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Sứ mệnh đưa AI vào hệ thống quản lý công và dịch vụ công của phường không chỉ là đột phá công nghệ mà còn định hình tương lai phát triển bền vững. Từ giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế đến quản lý đô thị, AI sẽ song hành cùng mục tiêu nâng cao chất lượng sống và năng lực quản trị.

Tại đại hội, 29 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gia Định đã ra mắt. Trong đó, bà Triệu Lệ Khánh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường; ông Cao Hồng Hà làm Phó Bí thư Thường trực phường; bà Nguyễn Thu Hiền làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Gia Định.

Tận dụng lợi thế, phát triển đột phá trong giai đoạn mới

Tại đại hội, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, khẳng định với vị trí thuận lợi, hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, văn hóa truyền thống và hệ thống dịch vụ phát triển, phường Gia Định có nhiều điều kiện để trở thành địa phương năng động, hiện đại của TP.HCM trong nhiệm kỳ tới.

Theo ông Dũng, với vị thế trung tâm hành chính mới sau sáp nhập, phường Gia Định có cơ hội hình thành mô hình phường kiểu mẫu theo hướng gần dân, sát dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc chủ động đề xuất TP đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ các khu vực lân cận, cũng như hoàn thiện quy hoạch đô thị hiện đại, khoa học, sẽ là những bước đi chiến lược, tạo đà cho phát triển lâu dài.

Ông Dũng cũng đề nghị phường Gia Định chỉ đạo tập trung vào bảy nhóm giải pháp cốt lõi.

Cụ thể, nâng cao chất lượng sống người dân, xem hạnh phúc, sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất của phát triển; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại – công nghệ, tăng cường thu hút đầu tư và phát triển kinh tế số.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Gia Định, TP.HCM ra mắt tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI



Phường cũng cần phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa, đảm bảo không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí cho người dân. Xây dựng môi trường sống xanh – sạch – văn minh, nghĩa tình, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất Gia Định xưa.

Đồng thời, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động không để xảy ra điểm nóng từ cơ sở. Thúc đẩy cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công vụ.

Cùng đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đấu tranh mạnh mẽ với tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.