Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông gợi mở định hướng phát triển du lịch Núi Dinh 15/08/2025 20:43

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm với Đảng bộ phường Long Hương, trong đó có vấn đề khai thác du lịch chất lượng cao, độc đáo tại khu vực Núi Dinh.

Chiều 15-8, Đảng bộ phường Long Hương, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó trưởng Ban chỉ đạo đại hội, tổ trưởng tổ công tác số 5.

Khắc phục cải tạo cảnh quan môi trường sau khai thác đá

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy chúc mừng và biểu dương những thành tích quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân phường Long Hương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đặng Minh Thông cũng gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm với Đảng bộ phường Long Hương để nghiên cứu, tham khảo và bổ sung vào nghị quyết.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ phường Long Hương. Ảnh: AN

Theo ông Đặng Minh Thông, phường Long Hương có vị trí thuận lợi, quỹ đất rộng, kết nối nhiều khu vực lân cận, là cầu nối với các tỉnh, thành phố trong vùng và có lợi thế từ các dự án trọng điểm đã, đang đầu tư chuẩn bị đưa vào khai thác.

Từ đó, ông đề nghị phường cần tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phường và các quy hoạch phân khu cho phù hợp với quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và định hướng quy hoạch tích hợp của TP.HCM sau sáp nhập. Trong đó, đặc biệt lưu ý thực hiện các chủ trương đã có trước đây. Việc rà soát điều chỉnh quy hoạch không làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Đồng thời, cần đưa vào định hướng khắc phục cải tạo cảnh quan môi trường sau khai thác với khu vực khai thác đá, khu vực xung quanh hồ Đá xanh. Điều này nhằm định hướng quy hoạch phát triển dịch vụ du lịch sinh thái phù hợp, thu hút kêu gọi đầu tư gắn với đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Khu vực Núi Dinh, phường Long Hương, TP.HCM được Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM gợi mở để làm du lịch thể thao chất lượng cao, độc đáo. Ảnh: TK

Nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt đô thị

Ông Đặng Minh Thông cũng đề nghị Phường Long Hương phải phối hợp với phường Bà Rịa nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt đô thị qua khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Cần chủ động rà soát quỹ đất, tài sản công trên địa bàn để quản lý tốt, không để thất thoát và đề xuất với Thành phố phương án khai thác hiệu quả để tăng nguồn thu từ đất, tránh lãng phí. Đồng thời, phải gắn với triển khai hoặc kiến nghị đầu tư các công trình, dự án mới phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

Tận dụng lợi thế vị trí giao thông thuận lợi (Quốc lộ 51 và đường Cách mạng tháng 8, đường trục Châu Pha – Hắc Dịch), các dự án giao thông trọng điểm như đường cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phường Long Hương có vị trí giao thông thuận lợi với tuyến Quốc lộ 51, đường trục Châu Pha – Hắc Dịch, cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu đi qua để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ảnh minh họa: TK

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại; khai thác cảnh quan Núi Dinh để làm du lịch thể thao chất lượng cao, độc đáo tại khu vực này.

Về ba khâu đột phá Đảng ủy phường Long Hương đưa ra trong dự thảo nghị quyết, ông Đặng Minh Thông đề nghị rà soát lại trong các nhiệm vụ trọng tâm để đưa ra, thống nhất lấy ý kiến, đóng góp để hoàn thiện lại cho phù hợp trong thời gian tới.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Hương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đoan Trang

Ông Đặng Minh Thông cũng đề nghị Đảng bộ phường quan tâm đến các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ. Ngoài ra, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo vì nhân dân phục vụ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững về bản lĩnh chính trị, có năng lực tổng hợp, khả năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sử dụng hiệu quả trợ lý ảo trong giải quyết công việc, hiểu dân, sâu sát thực tiễn.

Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn với tinh thần “toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.