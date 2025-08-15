TP.HCM: Phường Bà Rịa quản lý tốt đất đai, quy hoạch để bảo đảm triển khai tuyến metro 15/08/2025 14:35

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông lưu ý phường Bà Rịa cần ưu tiên tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phường và các quy hoạch phân khu phù hợp với định hướng Quy hoạch tích hợp của TP.HCM sau sáp nhập.

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Bà Rịa, TP.HCM, tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó trưởng ban chỉ đạo đại hội, tổ trưởng tổ công tác số 5.

Phường Bà Rịa được thành lập trên cơ sở sắp xếp địa giới hành chính của bốn phường Phước Trung, Phước Nguyên, Phước Hưng và Long Toàn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); tổng diện tích 15,6 km2, dân số 56.163 người.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường Bà Rịa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Bà Rịa xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy đoàn kết, đổi mới; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ hiện đại và chuyển đổi số đồng bộ; xây dựng phường văn minh, thân thiện...

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TRUNG TÍN

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đặng Minh Thông chúc mừng và biểu dương những thành tích quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân phường Bà Rịa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông đánh giá cao việc đại hội đề ra và quyết tâm thực hiện nhiều chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu trung bình của TP, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm đạt trên 110%, tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt 100%...

Phó Bí thư Đặng Minh Thông gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để đại hội nghiên cứu, tham khảo, cân nhắc bổ sung vào Nghị quyết. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo vì nhân dân phục vụ...

Phường cần ưu tiên tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phường và các quy hoạch phân khu cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và định hướng Quy hoạch tích hợp của TP.HCM sau sáp nhập. Trong đó, đặc biệt lưu ý tôn trọng các chủ trương đã có trước đây và không làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Một góc phường Bà Rịa ngày nay. Ảnh: KN

Ông Đặng Minh Thông đề nghị phường Bà Rịa tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị; đặc biệt là quản lý tốt đất đai, quy hoạch để bảo đảm triển khai tuyến metro trong tương lai.

Chủ động rà soát quỹ đất, tài sản công trên địa bàn để quản lý tốt, không để thất thoát và đề xuất với TP phương án khai thác hiệu quả để tăng nguồn thu từ đất, tránh lãng phí. Phường cũng cần khai thác và phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường nối vào cao tốc đi qua địa bàn đã được ưu tiên đầu tư và sắp hoàn thành đưa vào sử dụng...

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TRUNG TÍN

Ngay sau đại hội, phường Bà Rịa cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành các chương trình, hành động, kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng 5 rõ là “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”…