Bà Rịa - Vũng Tàu: 34 năm thành lập - một chặng đường, một tầm nhìn 28/06/2025 09:54

Chiều 27-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp mặt kỷ niệm 34 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2025).

Phát huy tốt tiềm năng, lợi thế

Năm 1991 khi mới thành lập, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 đơn vị hành chính, gồm: TP Vũng Tàu và bốn huyện: Châu Thành, Xuyên Mộc, Long Đất và Côn Đảo. Trong quá trình phát triển và sắp xếp đơn vị hành chính đến thời điểm năm 2025 toàn tỉnh có 3 thành phố: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và 4 huyện: Long Đất, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo.

Thời điểm mới thành lập, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn. Hầu hết các xã nông thôn và một phần đô thị không có điện; mạng lưới đường giao thông chưa phát triển, chủ yếu là đường đất, một số nhỏ đường đô thị láng nhựa nhưng đã xuống cấp nặng.

Trường học, bệnh viện, trạm xá đều không đáp ứng được yêu cầu của người dân. Tính theo chuẩn nghèo thời điểm tỉnh mới thành lập, năm 1992-1995 tỷ lệ dân số thuộc diện đói và nghèo chiếm 25% dân số của tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh được xếp vào nhóm các địa phương có hạ tầng giao thông đường bộ khang trang, đồng bộ. (Ảnh: Một góc đường ven biển qua huyện Long Đất)

Qua gần 34 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bà Rịa - Vũng Tàu đã được xếp vào nhóm địa phương có hạ tầng giao thông đường bộ khang trang, đồng bộ nhất nước. Kinh tế có sự phát triển vượt bậc, quy mô kinh tế ngày càng lớn mạnh, đóng góp quan trọng đối với vùng và cả nước, với quy mô kinh tế năm 2024 đạt 17 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 5,6% tổng GDP của cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đứng thứ 6/63 tỉnh, thành, đóng góp gần 5% trong tổng thu ngân sách cả nước, là một trong số ít các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tự cân đối ngân sách địa phương trong suốt giai đoạn từ năm 1996 đến nay và từ năm 2022, tỉnh tăng tỉ trọng đóng góp cho ngân sách Trung ương từ 36% lên 48%...

Bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao đều có bước phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Ảnh: KN

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao đều có bước phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện…

Sẵn sàng hội nhập, bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại họp mặt, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ, nếu những năm đầu thành lập tỉnh, hệ thống giao thông đô thị và nông thôn của tỉnh chủ yếu là những tuyến đường cũ với mặt cắt ngang nhỏ hẹp, phần lớn là đường trải đã dăm và cấp phối; thì qua từng giai đoạn với sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đến nay mạng lưới giao thông đường bộ, giao thông kết nối của tỉnh đã cơ bản được đầu tư với diện mạo mới, động lực phát triển mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Mạnh Thắng

Nhiều công trình giao thông trọng yếu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện: cầu Phước An, đường liên cảng kết nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nối hệ thống cảng nước sâu Cái Mép và sân bay Long Thành đang hoàn thiện; tuyến ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026; tuyến cao tốc Hồ Tràm - Sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị điều kiện khởi công trong năm 2025… là tiền đề, động lực cho sự phát triển trong thời gian tới.

Hạ tầng giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao… được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quy hoạch chung các đô thị được rà soát, điều chỉnh bảo đảm yêu cầu phát triển theo hướng xanh, thông minh.

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: MT

Cùng với thành tựu về kinh tế, trong 34 năm qua, chính sách chăm lo phát triển con người luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm với quan điểm người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự phát triển. Chất lượng đời sống người dân được nâng lên rõ rệt sau hơn 3 thập niên về cả vật chất và tinh thần.

Nhiều chỉ số về phúc lợi xã hội nổi trội so với mặt bằng chung của cả nước đã được thực hiện như: Hỗ trợ thẻ BHYT cho người từ 65 tuổi trở lên thường trú tại tỉnh; miễn học phí cho học sinh các cấp.

Các chính sách cho người có công, chính sách an sinh và mạng lưới bảo trợ xã hội ngày càng được hoàn thiện chăm lo cho tất cả người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tình hình an ninh trật tự ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Các cá nhân nhận bằng khen của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: MT

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính đạt được kết quả quan trọng, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên.

“Từ 1-7, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM chính thức sáp nhập, hợp nhất thành TP.HCM. Kế thừa truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vốn có, Bà Rịa - Vũng Tàu vững tin sẽ tiếp tục cùng với tỉnh Bình Dương và TP.HCM gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành quả phát triển chung của đất nước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và sự kỳ vọng của cả nước”- ông Nguyễn Văn Thọ, nhấn mạnh.

Các phóng viên cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: MT

Tại buổi họp mặt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Đồng thời trao các quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025