Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu ngân sách gần 48.000 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 23/06/2025 14:26

Ngày 23-6, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp Thứ 31. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 trước khi sáp nhập cùng TP.HCM và Bình Dương từ 1-7 để thành lập TP.HCM mới.

Kỳ họp đã thông qua 5 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách và pháp chế. Trong đó có nghị quyết quy định mức thu không đồng đối với 5 loại lệ phí một số dịch vụ bằng hình thức trực tuyến nhằm nâng cao tỉ lệ hồ sơ trực tuyến và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Các nghị quyết thông qua lần này là cơ sở để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ triển kinh tế- xã hội của địa phương trong thời gian tới.

GRDP trừ dầu thô và khí đốt tăng 7,5%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến tháng 6-2025, có 9/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính có mức tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng trưởng của cả năm 2025 theo Nghị quyết HĐND tỉnh.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 31.000 tỉ đồng (bao gồm thu đấu giá), ước đạt 76,98% so với dự toán Trung ương giao, đạt 64,58% so với dự toán điều chỉnh và tăng 38,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách trên địa bàn khoảng 17.512 tỉ đồng, đạt 32,51% so với dự toán điều chỉnh và tăng 65,66% so với cùng kỳ.

Đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Có 4/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng cao hơn cùng kỳ nhưng thấp hơn Nghị quyết HĐND tỉnh.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt tăng 7,5% (NQ cả năm tăng 10,5%); Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí ước đạt 210.748 tỉ đồng, đạt 43,51% kế hoạch và tăng so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, có 9/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng trưởng của cả năm theo Nghị quyết HĐND. Ảnh minh họa: KN

Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí ước đạt 3.040 triệu USD, đạt 50,88% kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.379 triệu USD, đạt 43,55% kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh khoảng 41.214 tỉ đồng, đạt 39,46% kế hoạch điều chỉnh và tăng hơn 36% so với cùng kỳ.

Cũng theo UBND tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 47.908 tỉ đồng, ước đạt 51,6% so với dự toán Trung ương giao và đạt 46,67% so với dự toán điều chỉnh (Nghị quyết cả năm là 102.650 tỉ đồng).

Dự án trọng điểm duyệt trong nhiệm kỳ đều đúng, vượt tiến độ

Phát biểu bế mạc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ trước thời điểm lịch sử sáp nhập tỉnh, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dành nhiều chia sẻ tâm huyết, gửi lời cảm ơn, động viên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đại biểu HĐND, cử tri trong toàn tỉnh.

Ông cũng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết công việc còn tồn đọng, khẩn trương hoàn thành việc số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm an toàn, tránh thất lạc trong quá trình vận chuyển, sắp xếp, nhất là hồ sơ liên quan đến đất đai, dự án đầu tư.

Đối với các trụ sở, tài sản công dôi dư trong quá trình sắp xếp phải có phương án quản lý sử dụng hiệu quả, chặt chẽ, không để xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Quang Vinh

Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã chịu ảnh hưởng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm đúng quy định trước 30/6/2025.

Khắc phục ngay các vướng mắc qua 2 ngày vận hành thử không chỉ 6 xã, phường mà cho cả 30 xã, phường, đặc khu; chuẩn bị đủ các điều kiện để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tổng thể vào ngày 25/6/2025 để sẵn sàng cho vận hành chính thức từ 9 giờ ngày 01/7/2025.

Ông Phạm Viết Thanh, thông tin HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm kỳ đặc biệt, chỉ qua 4 năm đã tổ chức thành công 31 kỳ họp, ban hành 464 nghị quyết góp phần rất lớn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong điều kiện thế giới có quá nhiều biến động, đại dịch COVID-19, xã hội có nhiều thay đổi với nhiều phương thức, mối quan hệ mới phát triển…

Các dự án trọng điểm trong đó có các dự án giao thông kết nối liên vùng, nội tỉnh thông qua tại nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều đang đúng và vượt tiến độ. Ảnh minh họa: KN

Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiết kiệm trong chi thường xuyên bằng ngân sách để ưu tiên dành vốn để tập trung đầu tư cho phát triển - đầu tư cho tương lai. Vì lẽ đó, từ năm 2023 tỉnh đã thực hiện miễn phí các cấp học cả mầm non, mẫu giáo. Miễn phí BHYT cho người dân từ đủ 65 tuổi trở lên.

Các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm của nhiệm kỳ 2021-2026 đều đã được khởi công và sẽ hoàn thành trong cuối năm 2025, 2026 và đầu năm 2027, như: Kéo điện lưới quốc gia ra Côn Đảo; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án kết nối vào cao tốc; đường 991B; đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận ĐT994; cầu Phước An…Hai đề án xây dựng cơ chế đặc thù cho Côn Đảo và Khu thương mại tự do Cái Mép – Thị Vải đã trình Trung ương quyết định...

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân là đại biểu HĐND cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QV

Tại kỳ họp cũng diễn ra phần khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong đó, tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể và 57 cá nhân là đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: QV

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.