Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phường An Lạc là hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng khu vực phía Tây TP.HCM 16/08/2025 11:37

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, khẳng định với vị trí chiến lược, phường An Lạc đã trở thành một trong những hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội ở khu vực phía Tây.

Sáng 16-8, Đảng bộ phường An Lạc, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Một phần trong chiến lược tái cấu trúc đô thị TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận phường An Lạc hôm nay mang trên mình một sứ mệnh mới, là kết quả hợp nhất từ ba phường trước đây của quận Bình Tân, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đưa chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HÀ HẠNH

“Sự ra đời của phường An Lạc là một phần quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị TP.HCM sau sáp nhập, tạo điều kiện để TP phát huy vai trò là siêu đô thị quốc tế, hiện đại, thông minh, xanh và sáng tạo…” – ông Nguyễn Thanh Nghị nêu.

Biểu dương những kết quả đạt được của địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết TP.HCM sau sáp nhập đang định hình không gian phát triển đa cực, đa trung tâm với khu vực phía Tây là cực tăng trưởng mới về dịch vụ, logistics, công nghiệp hỗ trợ và đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Do đó, phường An Lạc phải đặt mình vào đúng vị trí trong chiến lược, định hướng phát triển chung của TP.

Với vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây của TP, nơi hội tụ các tuyến giao thông huyết mạch như đường Lê Đức Anh, đường Kinh Dương Vương, đường Võ Văn Kiệt, Vành Đai Trong, phường An Lạc giữ vai trò đặc biệt trong kết nối TP.HCM với ĐBSCL. Đồng thời, là điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ quan trọng, không gian phát triển đô thị mới gắn với các khu dân cư hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ.

“Chính vị trí này giúp An Lạc trở thành một trong những hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội ở khu vực phía Tây, đồng thời là “cửa ngõ” để lan tỏa tác động của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới” – ông Nghị nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, phường không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế – xã hội với tiềm năng nội tại, mà còn phải chủ động gắn kết với định hướng phát triển vùng, tận dụng lợi thế cửa ngõ để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ kết nối TP với các tỉnh miền Tây. Đồng thời, giữ vai trò là khu vực đi đầu trong ứng dụng công nghệ số vào quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy kinh tế số.

Dám dấn thân vì lợi ích chung

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị phường An Lạc tập trung hướng mọi hoạt động vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống người dân. Theo ông, điều này đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy và phương pháp điều hành, với tinh thần “bản lĩnh - hành động - phục vụ”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HÀ HẠNH

Song song đó, phường tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị bền vững, phát triển dịch vụ - thương mại giá trị cao, phát huy tối đa lợi thế cửa ngõ phía Tây. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh phát triển; khai thác lợi thế hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tận dụng vị trí chiến lược để thu hút đầu tư.

Với đặc thù địa bàn đô thị hóa nhanh, dân cư đông, giáp ranh nhiều phường, là cửa ngõ của TP nên tiềm ẩn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, phường cần xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Trong xây dựng Đảng, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh phường An Lạc phải xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. “Đội ngũ cán bộ phải đủ đức, đủ tài, toàn tâm, toàn ý phục vụ người dân, không né tránh, dám dấn thân vì lợi ích chung để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình, điều kiện mới” – ông nói.

Để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường An Lạc cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy kết quả chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, chính quyền phường tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thực hiện tốt cơ chế phân cấp, ủy quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc. Ảnh: HÀ HẠNH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khẳng định chặng đường phía trước của nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Song, ông bày tỏ tin tưởng Đảng bộ phường An Lạc với truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, đoàn kết, sáng tạo, hành động, phát triển cùng tiềm năng và lợi thế sẵn có, sẽ cùng chính quyền, người dân nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển nhanh và bền vững. Qua đó, xứng đáng là điểm sáng ở cửa ngõ phía Tây, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của TP.