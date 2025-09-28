Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến khai mạc ngày 14-10 28/09/2025 20:11

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ khai mạc vào ngày 14-10.

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 15-9-2025, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra. Tại Hội nghị, Thành ủy TP.HCM tổ chức thảo luận về các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thông báo đến các đảng ủy xã, phường, đặc khu và đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

Thông báo nêu rõ, ngày 11 và 12-10: đại biểu tham dự các hoạt động trước Đại hội, trong đó, có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của TP (ngày 12-10).

Sáng ngày 13-10, đại biểu tham dự Đại hội Phiên trù bị.

Ngày 14-10 (cả ngày) và buổi sáng ngày 15-10: đại biểu tham dự Đại hội phiên chính thức và bế mạc. Thư triệu tập đại biểu tham dự Đại hội sẽ gửi đến đại biểu theo quy định.