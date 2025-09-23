Khai mạc triển lãm ảnh 'Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam' 23/09/2025 10:23

Sáng 23-9, tại Công viên Lam Sơn, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam", nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 – 23-9-2025).

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các sở ban ngành và nhân dân TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại Công viên Lam Sơn, ban tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh với chủ đề "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam" nêu bật khí thế hào hùng của quân dân Sài Gòn và Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, đã nhất tề đứng lên với vũ khí thô sơ nhưng ý chí sắt đá, xông pha mặt trận quyết chiến với quân xâm lược, lập nhiều chiến công vang dội.

Sau 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, các tỉnh thành Nam Bộ đã thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới mà còn là một cuộc cách mạng về tổ chức, tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới để các tỉnh thành Nam Bộ nắm bắt thời cơ, vững bước trên chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và thành tựu chung của cả nước.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đồng thời trong thời gian này, triển lãm cũng diễn ra tại khu vực đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện Công viên Chi Lăng) với các chủ đề "TP.HCM siêu đô thị vươn tầm quốc tế" và "TP.HCM xây dựng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" từ ngày 23-9-2025 đến ngày 5-10-2025.

Cách đây 80 năm, vào ngày 23-9-1945, với dã tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công các trụ sở chính quyền cách mạng non trẻ tại Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thực hiện lời thề "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", nhân dân Nam Bộ tiếp tục đứng lên chiến đấu để giữ vững nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận và biểu dương tinh thần quật cường của quân và dân Nam Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ tặng đồng bào Nam Bộ danh hiệu vẻ vang "Thành đồng Tổ quốc".