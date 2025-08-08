Tổ chức hội thảo khoa học về Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam 08/08/2025 17:18

(PLO)- Hội thảo khoa học về Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam được tổ chức vào ngày 14-8, tại hội trường Bộ Quốc phòng với khoảng 550 đại biểu.

Ngày 8-8, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Cục Chính trị- Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học: Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với QĐND Việt Nam nói chung, Bộ Tổng Tham mưu nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn thông tin về hội thảo. Ảnh: VIẾT THỊNH

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang và những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu trong sự nghiệp cách mạng...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, hội thảo cũng nhằm khẳng định và tôn vinh những chiến công oanh liệt, những thành tích vẻ vang Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã đạt được qua các giai đoạn lịch sử.

Sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu; sự phối hợp giữa Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam với các cơ quan, đơn vị trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc.

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho biết: Hội thảo được xây dựng tập trung theo hướng khái quát, đúc rút, làm rõ những bài học kinh nghiệm, những giá trị truyền thống trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu.

Qua đó, vận dụng vào quá trình xây dựng Bộ Tổng Tham mưu tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới.

Đến nay, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam-Cơ quan thường trực đã tham mưu, giúp Ban chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành công tác chuẩn bị hội thảo cơ bản đúng theo yêu cầu và tiến độ đặt ra.

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 14-8, tại hội trường Bộ Quốc phòng; có khoảng 550 đại biểu, gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức sáng 6-9 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc gia.