Ê-kíp phim 'Mưa đỏ' giao lưu với khán giả dưới mưa lớn 24/11/2025 06:45

(PLO)- Dù thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa nặng hạt nhưng đông đảo khán giả vẫn nán lại giao lưu, ủng hộ các ê-kíp làm phim đặc biệt là đoàn phim Mưa đỏ.

Tối 23-11, trong khuôn khổ liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp với Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM.

BTC kêu gọi ủng hộ để hỗ trợ bà con vùng mưa lũ miền Trung. Ảnh: V.H

Tại chương trình, khán giả TP.HCM đã được giao lưu cùng với các ê-kíp, diễn viên phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ, Mưa đỏ, Kính vạn hoa và Ròm.

Ê-kíp 'Mưa đỏ' níu chân khán giả dù mưa lớn

NSND Trọng Phúc thể hiện ca khúc Bài ca đất phương Nam dưới mưa lớn

Dù thời tiết không thuận lợi, những cơn mưa nặng hạt liên tục kéo đến nhưng hàng trăm khán giả trẻ vẫn nán lại để được lắng nghe những chia sẻ, cổ vũ cho các nghệ sĩ diễn viên đến cuối cùng.

Ê-kíp "Mưa đỏ" tại buổi giao lưu

Đặc biệt, sự xuất hiện của ê-kíp phim Mưa đỏ gồm Thượng tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh QĐND, Giám đốc sản xuất và dàn diễn viên Nhật Hoàng, Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Hiếu Nguyễn, Hứa Vỹ Văn, Lê Hoàng Long… nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Khán giả đội mưa ủng hộ ê-kíp đoàn phim

Tại buổi giao lưu, nói về sự thay đổi sau khi tham gia phim Mưa đỏ, diễn viên Hứa Vỹ Văn chia sẻ, khi tham gia Mưa đỏ, anh không chỉ là một diễn viên mà còn là một công dân Việt Nam, đóng góp cho đất nước bằng nghề nghiệp của mình.

Diễn viên Hứa Vỹ Văn chia sẻ

Nam diễn viên cho biết, các diễn viên trong Mưa đỏ cảm thấy tự hào đặc biệt, vì lâu lắm mới có dịp cống hiến cho đất nước.

Theo diễn viên Hứa Vỹ Văn, ngay cả khi bộ phim chưa ra mắt, không ai có thể chắc chắn rằng phim Mưa đỏ sẽ được đón nhận như bây giờ. Khi bộ phim được khán giả yêu mến, đó chính là thành công.

"Thành công này không phải vì bộ phim có tính lịch sử hay chính thống, mà vì chính bản thân Mưa đỏ phải là một bộ phim hay, chạm đến trái tim người xem. Tôi càng tự hào hơn khi là một phần của bộ phim này" – diễn viên Hứa Vỹ Văn nói.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng cũng cho biết, trong suốt quá trình làm phim, từ lúc bắt đầu cho đến khi phim được công chiếu, mỗi giai đoạn đều mang lại cho mình những thay đổi nhất định.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng

"Có những lúc tôi thay đổi trong nhận thức về những ngày lễ, về cách mình nhìn nhận công việc, và cả về cách mình sống với nghề. Nhưng hiện tại, khi đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của Mưa đỏ, tôi nhận ra rằng, với tư cách là một người diễn viên, một công dân trẻ của đất nước Việt Nam, thì dù là ai đi nữa, chúng ta cũng luôn phải nhớ rằng hãy yêu nước, bằng cách này hay cách khác.

Hãy luôn nhắc nhở nhau, đồng hành cùng nhau trong việc yêu nước và lan tỏa tinh thần ấy đến mọi người. Mặc dù chắc chắn ai ở đây cũng đều yêu nước, nhưng qua từng khoảnh khắc, từng ngày, chúng ta hãy xem tình yêu đối với đất nước như một phần tự nhiên của cuộc sống, như việc chúng ta hít thở vậy. Đừng ngần ngại nhắc nhở nhau về tình yêu ấy, để tất cả chúng ta đều biết ơn hơn nữa về những gì đất nước đã trải qua. Đó chính là sự thay đổi lớn nhất trong Hoàng sau bộ phim này" - nam diễn viên bày tỏ.

Ê-kíp Mưa đỏ đội nón lá vì mưa để giao lưu

Đối với Trần Quốc Huy, nam diễn viên tiết lộ Mưa đỏ là phim điện ảnh đầu tay của mình. "Trước khi tham gia phim, phải thừa nhận là mình là một người khá thờ ơ, ít quan tâm đến bản thân và những điều xung quanh. Nhưng sau Mưa đỏ, khi được khán giả cùng mọi người đón nhận, em nhận ra rằng mình phải có trách nhiệm hơn.

Là một người trẻ, khi nhận được những cơ hội như vậy, em cần phải trân trọng và giữ thật chắc những gì mình có, đồng thời lan tỏa tình yêu thương, tình yêu đất nước đến mọi người.

Em mong rằng, mỗi người trẻ như chúng em sẽ có những cái nhìn đúng đắn, chín chắn hơn, và đưa ra những quyết định sáng suốt để có thể phát huy bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Qua đó, chúng ta sẽ đóng góp vào việc giúp Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn” – nam diễn viên nói.

Về phía mình, diễn viên Đình Khang cho biết sau phim Mưa đỏ, điều thay đổi bản thân nhiều nhất là cảm thấy biết ơn tất cả những gì xung quanh mình: Công việc, gia đình, bạn bè, anh chị, những người đã đồng hành và dạy cho mình nhiều bài học quý giá.

"Những giá trị này không bao giờ thay đổi trong em. Em cũng rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, lo lắng trong khoảng thời gian em chia sẻ về tình hình bão lũ ở nhà" - nam diễn viên bày tỏ.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM tại chương trình

Mưa đỏ vượt vòng sơ khảo Oscar là niềm vui chung

Hoàng Long chia sẻ, tham gia Mưa đỏ đã giúp anh thay đổi nhiều, từ một người có cái nhìn hẹp hòi trở nên trân trọng cuộc sống và từng khoảnh khắc. Anh tin rằng, dù mỗi người là một viên gạch nhỏ, nhưng nếu cùng cố gắng, chúng ta sẽ xây dựng được một đất nước vững mạnh.

Cảnh quay anh nhớ nhất là phân cảnh đầu tiên, khi nhân vật của anh bị vùi dưới đất và đồng đội phải cứu. Đó là khoảnh khắc Long cảm nhận được sự bất lực, nhưng cũng nhận ra giá trị cuộc sống và biết ơn những hy sinh của thế hệ trước.

Ê-kíp Mưa đỏ hát Còn gì đẹp hơn

Với nữ diễn viên Hạ Anh, điều đọng lại sâu sắc nhất trong hành trình làm nghề chính là tình yêu mà khán giả dành cho bộ phim Mưa đỏ và cả IP của Mưa đỏ. Bởi vì bản thân đi đâu cũng nhận được tình cảm, tình yêu thương từ mọi lứa tuổi. "Điều này sẽ mãi trong tim em và không bao giờ quên được" – nữ diễn viên nhấn mạnh.

Ê-kíp Mưa đỏ cùng nhau hát ca khúc "Còn gì đẹp hơn"

Bộ phim Mưa đỏ vừa lọt vào danh sách 86 phim tranh giải Oscar lần thứ 98, một tin vui đặc biệt đối với những người làm phim Việt Nam.

Thượng tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ, trước chúng tôi có nhiều thế hệ làm phim tài năng, với các tác phẩm nổi bật như Cánh đồng hoang, Chung một dòng sông, Chị Tư Hậu… Những bộ phim này không chỉ là ký ức mà còn là niềm tự hào của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

"Là những người lính, chúng tôi luôn giữ sứ mệnh làm phim về đề tài chiến tranh cách mạng, và Mưa đỏ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ gần 9 triệu khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã tiếp thêm động lực lớn cho chúng tôi.

Khi biết tin Mưa đỏ vào vòng sơ khảo giải Oscar, chúng tôi không khỏi hạnh phúc, vì đây không chỉ là niềm tự hào của những người làm phim mà còn là niềm tự hào chung của cả dân tộc Việt Nam" - Thượng tá Kiều Thanh Thúy nói.

Ê-kíp phim Kính vạn hoa và Ròm tại đêm giao lưu

Bên cạnh giao lưu, trò chuyện chương trình còn mang đến những ca khúc nhạc phim đã in sâu trong lòng của khán giả như Bài ca đất phương Nam, Diễm xưa, Đón ánh mặt trời, Giã từ dĩ vãng…. được thể hiện với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Trọng Phúc, Ca sĩ Phương Thanh, Ca sĩ Võ Hạ Trâm, Ca sĩ Akari Nakatani, Ca sĩ Vlary, Ca sĩ Lưu Hiền Trinh, Ca sĩ Thanh Nguyên, Ca sĩ Trúc Lai,….

Ca sĩ Phương Thanh thể hiện "Giã từ dĩ vãng"