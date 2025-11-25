Chia sẻ của đạo diễn Đặng Thái Huyền khi 'Mưa đỏ' nhận Bông sen vàng 25/11/2025 22:46

(PLO)- Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng sự đón nhận từ trái tim và cảm xúc của khán giả là phần thưởng quý giá nhất của "Mưa Đỏ".

Tối 25-11, Lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội phía Nam, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền đoạt Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.

Năm nay, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã lựa chọn được 87 dự thi, trong đó có 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp Mưa đỏ nhận giải "Bông sen vàng" tại LHP Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: THUẬN VĂN

Không chỉ thành công về mặt doanh thu với hơn 710 tỉ đồng trước khi rời rạp sau hơn một tháng công chiếu, phim "Mưa đỏ" còn tạo nên hiệu ứng lớn trong dịp đại lễ A80. Dàn diễn viên của phim như Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang, Hứa Vỹ Văn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã… cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Chia sẻ về việc đoạt giải thưởng Bông sen vàng, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng, trước khi nghĩ đến việc giành giải thưởng cao như Bông Sen Vàng, bản thân nghĩ thành công lớn nhất của "Mưa Đỏ" chính là việc bộ phim đã thu hút hơn 8,3 triệu khán giả đến rạp.

"Bên cạnh đó, "Mưa Đỏ" còn được chiếu tại các hội chợ mùa thu, vùng biên giới xa xôi, phục vụ đông đảo khán giả. Đó là phần thưởng quý giá nhất mà bộ phim có được – sự đón nhận từ trái tim và cảm xúc của khán giả.

"Mưa Đỏ" giành giải thưởng, đó chắc chắn sẽ là niềm hạnh phúc vỡ òa của toàn bộ ê-kíp. Nhưng quan trọng hơn hết, việc khán giả yêu mến bộ phim đã là một giấc mơ tuyệt vời đối với chúng tôi” – nữ đạo diễn bày tỏ.

Mưa đỏ được dự đoán đạt giải cao tại LHP năm nay. Ảnh: ĐPCC

"Liên hoan phim là một ngày hội nghề nghiệp, nơi tất cả các đạo diễn, dù là đàn anh hay đàn em, đều có thể gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Những đạo diễn tham gia năm nay đều rất tài năng, và tôi nghĩ ai cũng xứng đáng với sự công nhận của Liên hoan phim. Dù ít hay nhiều, chúng tôi đều đang đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, tạo nên một bản đồ đa sắc màu cho nền điện ảnh nước nhà" – đạo diễn Đặng Thái Huyền nói thêm.

Ê-kíp phim Mưa đỏ giao lưu với khán giả

Không chỉ đạt Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam, cách đây vài ngày, thông tin phim Mưa đỏ vào danh sách 86 phim đủ điều kiện tranh giải Oscar 2026 cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và người yêu mến điện ảnh.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng, tất cả các bộ phim tham gia Liên hoan phim năm nay đều là những tác phẩm mạnh mẽ, mỗi bộ phim có một thế mạnh riêng, và được lựa chọn tham gia Liên hoan phim là một niềm vinh dự lớn đối với điện ảnh quân đội nói riêng và với tất cả những người tham gia trong ê-kíp của Mưa đỏ.

Nói về cơ hội tranh giải và đoạt giải tại Oscar 2026, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận xét đây là một kỳ Liên hoan phim rất đặc biệt, và thật khó để nói bộ phim nào sẽ giành giải cao nhất, vì năm nay có quá nhiều tác phẩm xuất sắc.

“Mỗi bộ phim đều mạnh về một khía cạnh riêng, từ phim nhà nước đến phim tư nhân, và chúng tôi cũng có lý do để hy vọng. "Mưa Đỏ" là một dự án rất tâm huyết, được khán giả quan tâm và đón nhận nồng nhiệt, đồng thời cũng nhận được sự hỗ trợ thuận lợi từ các tổ chức, đơn vị. Chính vì vậy, tôi nghĩ "Mưa Đỏ" có cơ hội để góp mặt trong những giải thưởng cao nhất” – Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.