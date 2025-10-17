'Tổ quốc trong tim: The Concert Film'- lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc 17/10/2025 05:59

(PLO)- Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nói: Tổ quốc trong tim: The Concert Film là lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc.

Tối 16-10, bộ phim hòa nhạc Tổ quốc trong tim: The Concert Film do báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện, phối hợp sản xuất cùng Sun Bright đã chính thức được phát hành tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Toàn bộ lợi nhuận bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ.

Bộ phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17-10-2025 với các suất chiếu giới hạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: Tổ quốc trong tim: The Concert Film không chỉ là bộ phim hòa nhạc, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc và những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

"Với giá vé chỉ 65.000 đồng và toàn bộ lợi nhuận hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, tác phẩm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện.

Báo Nhân Dân cùng đơn vị tổ chức hy vọng rằng sẽ có nhiều khán giả đến rạp từ 17-10-2025, mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng phủ đỏ các rạp phim và khơi dậy ngọn lửa yêu nước trong tim mỗi chúng ta”- ông Minh nói.

Chia sẻ về bộ phim, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết: “Đến với concert phim Tổ quốc trong tim, khán giả không chỉ được xem lại những hình ảnh về chương trình nghệ thuật chính luận mà còn được sống lại cả một hành trình với những điểm chạm đầy cảm xúc.

Tác phẩm này là sự hòa quyện của âm nhạc, của sân khấu, của điện ảnh và mỗi khán giả là một phần không thể thiếu, làm nên sự thành công của cả chương trình”.

Tổ quốc trong tim: The Concert Film là phiên bản điện ảnh được phát triển từ Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" - đêm nghệ thuật chính luận tại Sân vận động Mỹ Đình, nơi hơn 50.000 khán giả nhiều thế hệ cùng hòa giọng trong niềm tự hào dân tộc.

Bộ phim được dàn dựng công phu, tái cấu trúc từ những khoảnh khắc đắt giá nhất của đêm diễn, sử dụng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, công nghệ ghi hình tiên tiến và hệ thống âm thanh vòm chuẩn quốc tế.

Khán giả đến rạp sẽ được hòa mình trong một “concert trong rạp phim”, qua màn ảnh rộng, tác phẩm giữ được năng lượng bùng nổ của sân khấu trực tiếp, đồng thời phát huy ngôn ngữ cảm xúc của điện ảnh.

Buổi ra mắt bộ phim hòa nhạc "Tổ quốc trong tim: The Concert Film" có sự tham gia của rất nhiều em nhỏ.

Những đại cảnh tái hiện Mỹ Đình phủ kín sắc đỏ rực rỡ của niềm tự hào dân tộc được đan xen cùng các góc quay cận, ghi lại ánh mắt, nụ cười và những giây phút xúc động của nghệ sĩ và chính khán giả sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, vừa hùng tráng, vừa gần gũi.

Âm thanh được xử lý ở định dạng vòm đa chiều, phần lời bài hát được hiển thị trên khung hình, khuyến khích khán giả cùng hòa giọng ở cả những trường đoạn hùng tráng vang dội, đến những phút lắng sâu đầy suy tư.

Về mặt nghệ thuật, Tổ quốc trong tim trình bày một bức tranh âm nhạc đa sắc, trải dài từ nhạc cách mạng, nhạc trữ tình đến nhạc trẻ đương đại; được sắp đặt trong bố cục điện ảnh chặt chẽ nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Các yếu tố ánh sáng, màu sắc, và chuyển động máy quay đều được xử lý có chủ đích để nhấn mạnh thông điệp về truyền thống - khát vọng - niềm tin hướng tới tương lai. Mỗi chi tiết đều được xử lý tinh tế như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành cùng chương trình.